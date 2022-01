Puheenjohtaja Gary Genslerin mukaan SEC pyrkii lisäämään säännösten täytäntöönpanoa kryptoalalla vuonna 2022.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) puheenjohtaja Gary Gensler on jälleen kerran toistanut hallituksen näkemyksen kryptotokeneista mainiten, että seuraava askel on saada kryptotokenit asianmukaisesti luokitelluiksi.

Yksityisistä yrityksistä ja osakeyhtiöistä maininnan lisäksi, SEC:n puheenjohtaja käsitteli lyhyesti kryptorahakkeiden käyttöä rahankeräyksenä innovatiivisten teknologioiden tukemiseksi laajemmilla kryptomarkkinoilla.

SEC:n puheenjohtaja mainitsi myös, että kryptotokenit ja muut joukkorahoituksen muodot ovat ilmaisia kerätäkseen rahaa yleisöltä, mutta näiden tarjousten järjestäjien ja sponsorien tulisi tietää, että tokenit kuuluvat arvopaperilakien piiriin.

Lähtökohta palaa Howeyn testiin, jossa tarkastellaan, laittavatko sijoittajat rahaa projektiin odottaen sijoitukselleen tuottoa tiimin ponnistelujen perusteella.

Gensler kommentoi asiaa haastattelussa CNBC:n Squawk Box-kanavalla maanantaina.

Hän totesi, että yleisöltä rahoituksen kerääminen hankkeeseen edellyttää, että he (sijoittajat) saavat kaikki tiedot, joita he tarvitsevat viisaiden sijoituspäätösten tekemiseksi. Hän lisäsi, että arvopaperilailla on tarkoitus suojella yleisöä petoksilta ja huijareilta.

Kommentoimalla SEC:n kryptomarkkinoiden asialistaa Gensler sanoi, että päätavoitteena on tuoda kaikki kryptovaluuttatokenit arvopaperilakien piiriin.

SEC:n puheenjohtaja uskoo, että keinot kerätä varoja sijoittajilta eivät ole ongelma, oli se sitten kryptovaluuttojen tai uudempien erityisten hankintayritysten (SPAC) kautta. SEC:lle on tärkeää varmistaa, että kuluttajat saavat ansaitsemansa suojan.

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP

