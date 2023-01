Pääkohdat

Genesisillä on yli 3 miljardia dollaria velkaa ja 100 000 velkojaa

Winklevossin kaksosten perustama pörssi Gemini on uhannut sitä oikeustoimilla maksamatta olevasta 900 miljoonan dollarin lainasta

SEC on myös nostanut kanteen Genesistä vastaan rekisteröimättömästä arvopaperikaupasta

Genesiksen emoyhtiö on DCG, sama yritys, joka ylläpitää Grayscale Bitcoin Trustia, maailman suurinta Bitcoin-rahastoa

Tartunnan leviäminen jatkuu halki alan ja sijoittajat toivovatkin kriisin olevan jo ohi

DCG:llä on osuuksia yli 200 kryptoyrityksessä, mukaan lukien Circlessä, Krakenissa ja mediayhtiö CoinDeskissä, joka hakee tällä hetkellä myyntiä

Luotonantoyhtiö Genesis on lopulta hakeutunut konkurssiin, minkä kaikki osasivatkin jo aavistaa.

Sam Bankman-Friedin listalla on jälleen yksi uhri, sillä Genesis on viimeisin yritys, joka on joutunut FTX:n romahduksen aiheuttaman tartunnan uhriksi. Kryptosijoittajat ovat nyt kuitenkin huolissaan siitä, millaisia jälkivaurioita tämä voi aiheuttaa, sillä Genesiksen emoyhtiö on Digital Currency Group (DCG) – sama yhtiö, joka omistaa maailman suurimman Bitcoin-rahaston, Grayscale Bitcoin Trustin.

Analysoidaanpa, mitä tämä kaikki tarkoittaa.

Valtava konkurssihakemus

Konkurssiasiakirjoja tarkasteltaessa Genesis listasi yli 100 000 velkojaa. Sen kerrotaan olevan velkaa yli 3 miljardia dollaria.

Hakemuksesta oli kiistelty pitkään. Se keskeytti nostot 16. marraskuuta FTX:n hämmästyttävän romahduksen jälkeen. Se kuitenkin vahvisti, ettei sillä ollut ”suunnitelmia” hakeutua konkurssiin ja että se pyrkisi ratkaisemaan tilanteen ”konsensuksella”.

Sitten se pyrki keräämään varoja väistämättömän torjumiseksi. Sen kerrottiin hakevan sijoitusta Binancelta, joka laski eturistiriidan vuoksi. Se otti myös yhteyttä useisiin pääomasijoitusyhtiöihin, mutta on lopulta hakenut luvun 11 mukaista konkurssisuojaa.

Mitä tapahtuu Geminille?

Hakemus tulee samalla viikolla, kun SEC nosti kanteen Genesistä ja sen entistä kumppania Geminiä vastaan rekisteröimättömästä arvopapereiden kaupasta.

Gemini on Winklevoss-kaksosten perustama krypto-pörssi, joka tarjosi samanlaisen ”Earn”-tuotteen monille näistä kryptolainaajista. Ongelmana oli, että se oli yhteistyössä Genesiksen kanssa. Earn-ehtojen mukaisesti asiakkaat lähettivät kryptomaksuja Geminille tuoton ansaitsemisen toivossa. Saadakseen näille asiakkaille maksettavan tuoton Gemini siirsi talletukset Genesisille, joka sijoitti nämä talletukset.

Winklevossin kaksoset sanovat, että Gemini on sille velkaa 900 miljoonaa dollaria Earn-tuotteen kautta. Gemini Earn -tuotteen kotiutukset on tällä hetkellä keskeytetty.

Cameron Winklevoss vastasi uutisiin Genesiksen konkurssihakemuksesta Twitterissä ja uhkasi oikeustoimilla, elleivät DCG ja toimitusjohtaja Barry Silbert tee ”reilua tarjousta velkojille”. Hän on syyttänyt Silbertiä ”petoksesta” ja vaatinut häntä eroamaan toimitusjohtajan tehtävästään.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG

Laajempien markkinoiden kannalta DCG:n osallistuminen on todellinen huolenaihe.

Digitaalisten varojen yhtiöllä on omistusosuus yli 200 kryptoyrityksessä, mukaan lukien kryptopörssi Krakenissa ja stablecoinien liikkeeseenlaskija Circlessä. Eniten huomiota herättävää on se, että Grayscale on Bitcoin Trustin emoyhtiö, joka on maailman suurin Bitcoin-rahasto. Se on joutunut kasvavan tarkastelun kohteeksi varantojensa turvallisuudesta FTX:n romahduksen ja DCG:n myllerryksen jälkeen.

Rahastolla on käyty kauppaa voimakkaalla alennuksella nettovarallisuuden arvoonsa nähden, ja ero on noussut 50 prosenttiin FTX:n jälkeen. Kirjoitin analyysin suuntauksesta kaksi viikkoa sitten sen jälkeen, kun se oli noussut takaisin ja kävi tuolloin kauppaa 37 prosentin alennuksella. Tällä hetkellä alennus on 40 prosenttia.

DCG omistaa myös CoinDeskin, krypto-uutisjulkaisun. Se tutkii parhaillaan mahdollista myyntiä. Ironista kyllä, juuri tämä uutissivusto julkaisi alun perin FTX:ää koskevan skuupin, joka aiheutti DCG:lle vaikeuksia.

”Viime kuukausien aikana olemme saaneet lukuisia merkkejä kiinnostuksesta CoinDeskiin”, toimitusjohtaja Kevin Worth sanoi tällä viikolla.

Mitä tulee Silbertiin, kiistelty toimitusjohtaja kirjoitti Twitterissä viime viikolla, että ”on ollut haastavaa, että rehellisyyteni ja hyvät aikomukseni kyseenalaistetaan sen jälkeen, kun olen viettänyt vuosikymmenen vuodattamalla kaiken tähän yritykseen (DCG:hen ja sektoriin) keskittyen hellittämättä siihen, että asiat tehdään oikein”.

DCG reagoi kaaokseen leikkaamalla osinkoaan ja kertoi osakkeenomistajille keskittyvänsä oman taseensa vahvistamiseen.

”Vastauksena nykyiseen markkinaympäristöön DCG on keskittynyt vahvistamaan tasettaan vähentämällä toimintakuluja ja säilyttämällä likviditeettiä. Tämän vuoksi olemme tehneet päätöksen keskeyttää DCG:n neljännesvuosittaisen osingonjaon toistaiseksi”, DCG ilmoitti tiistaina.

Mitä tämä tarkoittaa krypton kannalta?

Mitä tulee markkinoihin yleisesti, tämä on jatkoa katastrofille nimeltään FTX:n romahdus. Tartunta oli väistämätöntä, kun otetaan huomioon 8 miljardin dollarin aukko FTX:n taseessa. Itse asiassa on hieman yllättävää, kuinka hyvin kryptoteollisuus on kestänyt tämän.

Bitcoin on noussut 25 % vuoden alusta, ETH on noussut 27 % molempien kaupankäynnin ollessa suunnilleen samalla tasolla kuin ennen maksukyvyttömyyttä. Makroilmasto näyttää hieman optimistisemmalta kuin pari kuukautta sitten, sillä inflaatioluvut ovat saaneet sijoittajat lyömään vetoa siitä, että keskuspankit kääntävät korkean koron politiikkansa liikkeelle aiemmin odotettua nopeammin.

Palatakseni kriisin ytimeen, Bitcoin heilui, mutta pysyi vakaana 15 000 dollarin yläpuolella.

Ehkä suurin seuraus tässä on krypton maineen jatkuva heikkeneminen. Institutionaalisen adoption vetäytyminen tulee todennäköisesti olemaan vakava, korjausprosessi edessään.

Maailmantalous horjuu taantuman partaalla, kun korkeiden korkojen aiheuttama taakka imee edelleen likviditeettiä markkinoilta. Tämän lisäksi inflaatio on edelleen korkealla tasolla ja elinkustannuskriisi on maailmanlaajuinen, vaikka tilanne on näyttänyt parin viime kuukauden aikana myönteisemmältä. Sitten on vielä se pieni asia, että Euroopassa on sota.

Nämä ovat massiivisia haasteita markkinoille, ja ne painavat hintoja alas kaikkialla. Epävarmuus on yhtä suurta kuin vuoden 2008 suuren finanssikriisin jälkeen. Ja silti näiden valtavien vastatuulten lisäksi krypto satuttaa jatkuvasti itseään ja lisää sotkua.

Sijoittajat toivovat, että vuoden 2022 skandaalien huuhtoutuminen ei enää tuota yllätyksiä. Kun makrotilanne on niin synkkä, se ei kaipaa lisää itse aiheutettuja haavoja.