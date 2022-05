On mahdollista, että samat säännöt koskevat kaikkia kryptomarkkinoita maailmanlaajuisesti ainakin vuoteen 2023 mennessä, ainakin jos on uskominen Ashley Alderin vihjaukseen. Hän on kansainvälisen arvopaperivalvontajärjestön, IOSCO:n, puheenjohtaja.

Maailmantalouden vahtikoira

IOSCO on globaaleja markkinoita säätelevien organisaatioiden kumppanuus. Jäsenet ovat yleensä kansallisia, sekä turvallisuus- että futuurisääntelyviranomaisia tai maan pääasiallisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia. Madridissa sijaitsevassa organisaatiossa on jäseniä yli 100 maasta, ja se säätelee vähintään 95 prosenttia markkinoista.

IOSCO on kansainvälinen ”arvopaperimarkkinoiden standardien asettaja”. Tämä tarkoittaa, että se sopii yleisistä periaatteista, jotka toimivat lähtökohtana alueellisille ja kansallisille valvojille arvopaperimarkkinoiden valvonnassa.

Ilmasto, korona ja kryptovaluutta

Reutersin artikkelin mukaan Alder sanoo, että kryptosektorin kasvaessa sen pitäisi todella kuulua myös IOSCO:n piiriin. Mikä yllätys. Hän kutsuukin kryptoa kolmen tekijän osaksi:

Koronavirusepidemia

Ilmasto

Kryptovaluutta

”Uskon kuitenkin, että se nähdään nyt yhtenä kolmen tekijän osana (korona, ilmasto ja krypto), joten se on hyvin tärkeää. Se on noussut esityslistalla ylöspäin, joten en usko, että se olisi ensi vuonna samaan aikaan enää siinä. Jos tarkastellaan riskejä, joihin meidän on puututtava, niitä on monia, ja institutionaalisen tason keskusteluissa tästä ollaan huolissaan”, Alder sanoi.

Muuten, sen lisäksi, että Alder on IOSCO:n puheenjohtaja, hän on myös Hongkongin talousvalvonnan toimitusjohtaja.

Avoimuuden puute

Puhuessaan verkossa OMFIF-ajatushautomossa torstaina 12. toukokuuta Alder totesi, että motivaatio yhteistyöhön juontaa juurensa huolesta kyberturvallisuudesta, toiminnan kestävyydestä ja läpinäkyvyyden puutteesta kryptoalalla.

Virkamies lisäsi myös, että kryptovaluuttoja säätelevää elintä tarvitaan, koska myös muut nousevat alat, kuten ilmastorahoitus, tarvitsevat sitä.

Ei johdonmukaisuutta

Melkein jokaisella maalla on omat sääntönsä ilman suurta johdonmukaisuutta naapureidensa kanssa, eikä yksimielistä sääntelyä löydy mistään päin maailmaa. Silti on selvää, että erityisesti poliitikot vaativat sääntelyä, jotta heillä olisi vihdoin keppiä käytettävänä tai heillä olisi syytä antaa krypton kulkea kulkuaan.

On maita, joita voit leimata kryptoystävällisiksi, kun taas toisilla on vihamielisempi asenne. Mutta asia ei ole niin mustavalkoinen, on maita, jotka ovat erittäin hyviä käyttäjille, mutta huonoja kryptoyrityksille ja päinvastoin.

Maita asetetaan paineen alle

Lisäksi on globaaleja järjestöjä, jotka luulevat voivansa sanoa jotain suvereenien valtioiden laeista ja säännöistä. Esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto, joka painostaa pääasiassa kehitysmaita, jotka tarvitsevat apua kryptovastaisen politiikan omaksumiseen. IOSCO:sta näyttää tulevan seuraava globaali organisaatio, joka pyrkii vaikuttamaan suvereenien valtioiden markkinoihin.

Vielä ei ole selvää, mitä he tarkalleen ottaen haluavat ja miten he aikovat lähestyä tätä. Toivottavasti he jättävät huomiotta IMF:n ehdottaman politiikan. Globaalin sääntelykehyksen puuttuessa, IMF julkaisi joulukuussa suuntaviivat kryptovaluuttojen maailmanlaajuisen sääntelytavan luomiseksi.