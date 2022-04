GMT huimassa nousussa, jo 43 %: täältä voit ostaa GMT:n

Stepn ilmoitti uudistetusta GEM- tai Mysterybox-järjestelmästä ja saavutti tärkeän 300 000 DAU:n (Daily Active Users) virstanpylvään. Sen token, GMT, nousi huipulle suurimmalla kaupankäynnillä viimeisen 24 tunnin aikana.

Ekosysteemi lanseerasi myös STEPN x ASICS NFT:t, ainutlaatuisen NFT-lenkkarikokoelman yhteistyössä johtavan urheilubrändin ASICSin kanssa Binance NFT -markkinoilla.

Kaikki nämä tekijät vaikuttivat huikeaan hintojen nousuun.

Jos haluat tietää enemmän siitä, mikä GMT on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa GMT, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa GMT nyt

Koska GMT on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa GMT nyt seuraavasti:

1. Osta BNB säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten Binance ›

Suosittelemme Binance -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä BNB yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Pancakeswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Pancakeswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa BNB -kolikkosi GMT -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien GMT -kolikot.

Mikä on GMT?

STEPN on Web3-elämäntapasovellus, jossa on hauskoja sosiaalisia elementtejä ja pelillistämistä. NFT-lenkkarilla varustetut käyttäjät voivat kävellä, hölkätä tai juosta ulkona ansaitakseen GST-tokenin, jota voidaan käyttää tasojen nousuun ja uusien tennarien lyömiseen.

Pelaajat voivat vuokrata tai myydä NFT-lenkkarinsa sovelluksen sisäisillä markkinoilla; käyttäjien GST-tulot tallennetaan sovelluksen sisäiseen lompakkoon, jossa on sisäänrakennettu swap-toiminto.

STEPN:n loi Find Satoshi Lab, australialainen fintech-studio. Joukkue voitti 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Trackin ja on osa DeFi Alliance Gaming -kohorttia.

Pitäisikö GMT ostaa tänään?

GMT saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

GMT – hinnan ennuste

Up to Brain lainaa muutamia asiantuntijoita, jotka tekevät kohtalaisen nousevia ennusteita. He ennustavat, että yksi GMT on arvoltaan 3,88 dollaria ensi vuoden loppuun mennessä ja 4,34 dollaria vuoden 2024 loppuun mennessä.

GMT sosiaalisessa mediassa