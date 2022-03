GMT:n arvo on noussut tasaisesti maaliskuun 2022 alusta lähtien, jolloin se listattiin Binanceen. Token on noussut huimasti, kun STEPN:n ja tuntemattoman tahon, jonka uskotaan olevan Binance, välisestä salaperäisestä, mutta merkittävästä tulevasta kumppanuudesta on huhuiltu.

Kolikon markkina-arvo on tällä hetkellä sijalla 81. Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa GMT, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa GMT nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta GMT Binance tänään

KuCoin

KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluutta vastineeksi lukuisia digitaalisten hyödykkeiden ja cryptocurrencies. Käynnistettiin syyskuussa 2017 KuCoin on kasvanut yhdeksi suosituimmista salauksen vaihtoa ja on jo yli 5 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää yli 200 maassa ja alueella. Mukaan Alexa liikennettä ranking, KuCoin kuukausittainen ainutlaatuinen vierailu sijoittuu top 5 maailmanlaajuisesti.

Osta GMT KuCoin tänään

Mikä GMT on?

GMT (Green Metaverse Token) on STEPN:n hallintotoken. Sen tarjonta on rajattu 6 miljardiin tokeniin. STEPN on Web3-elämäntapasovellus, jossa on pelillistämistä ja hauskoja sosiaalisia elementtejä.

Pelaajat, joilla on NFT-lenkkarit, voivat kävellä, hölkätä tai juosta ulkona, ansaitakseen tokeneita, joita he voivat sitten käyttää uusien tennarien lyömiseen.

Pelaajat ostavat GMT:tä ja polttavat ne sovelluksessa, päivittääkseen korkealaatuisia jalokiviä, tehdäkseen hienoja tennareita ja osallistuakseen hallintoäänestykseen muiden ominaisuuksien ohella.

He voivat myydä tai vuokrata NFT-lenkkarinsa sovelluksen sisäisillä markkinoilla. Ne tallentavat kertyneet varat sovelluksen sisäiseen lompakkoon, jossa on sisäänrakennettu vaihtotoiminto.

Pitäisikö GMT ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

GMT – hinnan ennuste

Digital Coin Price tekee seuraavan nousevan ennusteen:

2022: 2,50–2,83 dollaria

2023: 2,68–3,31 dollaria

2024: 2,48–3,69 dollaria

GMT sosiaalisessa mediassa