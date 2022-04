Goldman Sachs Group Inc. aikoo tarjota Ether-optiokauppaa

Goldman Sachs Group Inc. on ilmoittanut suunnitelmistaan tarjota OTC Ethereum (ETH) -optiokauppaa. Pankin globaalin johtajan, Andrei Kazantsevin, mukaan päätös tarjota Ethereumille OTC-optiokaupankäynti, on sidottu asiakkaiden kasvavaan Ethereum-kiinnostukseen, joka on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta.

Tiistaina Goldman Sachs -asiakaswebinarissa Andrei väitti, että he aikovat myydä käteisellä maksettavat Ethereum-optiot "ajallaan". Pankki ei ole antanut tarkkaa aikataulua, milloin se aikoo aloittaa OTC ETH -optiokaupan.

ETH-optioiden suunnitelmat liittyvät Goldman Sachsin suunnitelmaan tarjota myös OTC Bitcoin -optioita. He aloittvat Bitcoin-optioiden tarjonnan viime kuussa.

Sijoittajien kasvava kysyntä krypto-optioille

Kryptosijoittajat ovat lisänneet optiokaupan kysyntää, koska he käyttävät niitä voittojen lisäämiseen ja riskien vähentämiseen.

Toiseksi OTC-kaupat ovat yleensä suurempia kauppoja ja ne järjestetään salassa.

Webinaarin aikana Goldmanin digitaalisten omaisuuserien yksikön työntekijä, George Lewin-Smith, totesi, että asiakkaiden väliset keskustelut olivat siirtyneet Ethereumiin, jota pidetään nyt "parempana omaisuusluokkana, johon sijoittaa".

Optiokaupan lisäksi, Goldman Sachs ei tällä hetkellä tarjoa spot-crypto-kauppaa. Se tarjoaa kuitenkin pääsyn kanadalaisiin ja eurooppalaisiin pörssilistattuihin tuotteisiin, joita asiakkaat voivat käyttää välityspalvelimena.

Ethereumin (ETH) suorituskyky

Ethereumin (ETH) hinta on noussut yli 32 prosenttia sen jälkeen, kun se oli läpäissyt viimeisen merkittävän testin kohti kauan odotettua ohjelmistopäivitystään.

Onnistuessaan, 'The Merge' on tärkein tekninen päivitys sitten Ethereumin lanseerauksen vuonna 2015. Päivityksen päätavoite on pienentää Ethereumin hiilijalanjälkeä ja samalla parantaa lohkoketjun skaalautuvuutta ja tehokkuutta.