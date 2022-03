Goldmanin over-the-counter kryptokaupassa auttoi Michael Novogratzin Galaxy Digital Holdings.

Goldman Sachsin sanotaan saaneen päätökseen ensimmäisen over-the-counter kryptojohdannaiskauppansa, ollen ensimmäinen suuri yhdysvaltalainen pankki, joka sukeltaa kasvaville krypto-optiomarkkinoille.

Kehitys paljastui maanantaina, jolloin pankin tekemä ensimmäinen OTC- kryptokauppa tapahtui, sisältäen eräänlaisen BTC-johdannaisen, joka selviää käteisellä.

CNBC:n raportin mukaan, Goldman teki yhteistyötä Galaxy Digitalin kanssa toteuttaakseen onnistuneesti non-deliverable Bitcoin-option.

SkyBridge Capitalin, Anthony Scaramucci, huomautti, että Galaxy Digital auttoi sitä myös käsittelemään ensimmäistä OTC-kryptokauppaansa.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022