Laskettuaan merkittävästi viime viikkoina, The Graph (GRT) on nyt vihdoin valmis nousemaan uudelleen. Konsolidaatiokausi on nyt päättynyt, ja kolikon voi odottaa nousevan ylöspäin. Mutta miten tämä nousutrendi tulee käymään? Analyysimme alla, mutta tarkista ensin seuraavat kohokohdat.

GRT oli viime päivinä saavuttanut pohjansa ratkaisevassa 0,317 dollarissa.

Konsolidoinnin jälkeen token on nyt jälleen nousussa ja noussut yli 20 % viimeisen 3 päivän aikana.

Kirjoitushetkellä GRT oli 0,3885 dollarissa, mikä on 6 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Tietolähde: Tradingview

Voiko Graph (GRT) saada takaisin 0,4 dollarin tuen?

0,4 dollarin tuen takaisin saaminen on erittäin tärkeää GRT-härille. Se on myös tärkein ylävastus, joka voi olla ratkaiseva tulevina päivinä. Aiemmissa kaupankäyntisessioissa, GRT on testannut 0,4 dollaria useita kertoja, mutta se on hylätty lähes kaikissa tapauksissa. Ei ole mitään syytä uskoa, että tällä kertaa tilanne olisi toisin.

Kirjoitushetkellä tokenin arvo oli 0,3885 dollaria. Odotamme hintakehityksen lähipäivinä lähestyvän tai jopa hieman ylittävän 0,4 dollaria. Mutta on edelleen epätodennäköistä, että GRT ylläpitää kohtuullisia voittoja tämän hinnan yläpuolella.

Sen sijaan uusi hylkäys on tulossa, ja kun se tapahtuu, kolikko vetää takaisin seuraavaan tukeen, joka on 0,317 dollaria. Mutta jos härät pystyvät nousemaan yli 0,4 dollarin, toinen 25 % nousutrendi on mahdollinen ennen korjauksen voimaantuloa.

Graph (GRT) – pitkän aikavälin näkymät?

Graphin (GRT) pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen erittäin hyvät. Kyllä, kolikko on saanut paljon paineita osakseen vuoden alussa.

Volatiliteetti jatkuu todennäköisesti myös lähiviikkoina. Analyytikot uskovat kuitenkin edelleen, että GRT:llä on edessään kunnon nousu vuonna 2022. Siksi se on hyvä kolikko ostettavaksi ja pidettäväksi pitkän aikavälin sijoittajalle.