Pääkohdat

Grayscalen BTC Fund on noussut 25 % vuoden alusta verrattuna kohde-etuuden, Bitcoinin, 4 prosentin nousuun

Alennus on nyt taas sama kuin se oli ennen FTX:n romahtamista, 37 %

Alennus oli saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksen, 50 %, vain neljä viikkoa sitten

Maailman suurimman Bitcoin-rahaston, Grayscale Bitcoin Trustin, arvo on noussut 25 % vuoden alusta. Bitcoinin arvo sen sijaan on vain noin 4 % enemmän kuin vuosi sitten.

Tämä tarkoittaa, että kohde-etuuden, Bitcoinin, alennus on pienimmällä tasollaan kuukausiin. Olin analysoinut eroa joulukuussa, vain neljä viikkoa sitten, jolloin alennus saavutti kaikkien aikojen korkeimman lukeman, 50 %.

Nykyään alennus on 37 prosenttia, jossa se oli ennen FTX:n häpeällistä romahdusta.

Mikä on Grayscalen alennus?

Grayscale on säätiö, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden altistua Bitcoinille ostamatta fyysisesti Bitcoinia. Tämä voi olla kätevää instituutioille tai muille tahoille, jotka eivät ehkä voi osallistua Bitcoin-markkinoille suoraan lainsäädännöllisistä tai oikeudellisista syistä.

grayscale on kuitenkin harvoin käynyt kauppaa samalla hinnalla kuin sen nettoarvo. Aiemmin se oli käynyt kauppaa ylikurssilla taustalla olevaan Bitcoiniin verrattuna, kun osakkeet nousivat räjähdysmäisesti sijoittajien kanssa, jotka halusivat epätoivoisesti altistua kryptovaluutalle.

Nykyään tilanne on kuitenkin päinvastoin – jyrkkä alennus. Vaikka iso 2 %:n maksu selittää osan alennuksesta, se ei ole tarpeeksi lähellä yli 30 %:n alennusta, jonka olemme jatkuvasti nähneet kryptotalven aikana.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hylkäsi äskettäin Grayscalen hakemuksen muuttaa rahasto pörssinoteeratuksi rahastoksi. Kilpailu on myös lisääntynyt, kun vastaavia rahastoja on käynnistetty erityisesti Euroopassa, joiden kautta Bitcoin ETF:itä on haettu.

Mutta merkittävin huolenaihe koski reservien turvallisuutta. Tämä ongelma kasvoi FTX:n romahduksen jälkeen, kun spekulaatiot lisääntyivät, että Grayscalen emoyhtiö Digital Currency Group (DCG) saattaisi hakeutua konkurssiin.

DCG on myös Genesiksen emoyhtiö. Genesis irtisanoi äskettäin 30 prosenttia henkilöstöstään ja harkitsee konkurssia. Huoli kasvoi, kun Grayscale kieltäytyi julkaisemasta varantotodistusraporttia, joka tuli yhtäkkiä muotiin FTX:n kulissien takana tapahtuneiden ilkeiden toimien jälkeen.

Se vetosi ”turvallisuuskysymyksiin” ja ettei se olisi mahdollista, mutta analyytikot tuomitsivat tämän, sillä on hyvin epäselvää, mitä turvallisuuskysymyksiä julkisten tietojen julkaiseminen lohkoketjussa voisi aiheuttaa.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure. — Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Miksi alennus on suljettu?

Vaikka alennus on edelleen valtava, 37 %, se on kaventunut huikeasta 50 %:sta, joka saavutettiin FTX:n romahtamisen jälkeen.

DCG:een on kohdistunut entistä enemmän paineita puuttuakseen tähän alennukseen, ja alan sisällä onkin kehotettu, että rahaston pitäisi antaa sijoittajille mahdollisuus lunastaa omistusosuutensa, mikä antaisi heille mahdollisuuden realisoida hallussaan olevan Bitcoinin täyden arvon. Tämä on saattanut kaventaa kuilua jonkin verran.

Yksi hedge-rahasto, Fir Tree, käynnisti jopa oikeudenkäynnin Grayscalea vastaan, vaatien yhtiötä joko alentamaan maksujaan tai sallimaan lunastukset, jotta alennus voidaan sulkea.

Mutta kuten kaikessa kryptoon liittyvässä tällä hetkellä, myös makrolla on osansa. Vuosi on alkanut kryptotuotteiden hintojen noustessa johtuen lisääntyneestä optimismista koskien inflaation mahdollista huippua. Tämä on seurausta suhteellisen rauhallisesta kuukaudesta kryptomarkkinoilla.

Alennus kasvoi huomattavasti FTX:n romahduksen jälkeen, koska ihmiset pelkäsivät kriisin leviävän, ja tilanne oli edelleen herkkä. Aivan kuten Tetherin kiinnitys heikkeni, kun UST-kriisi puhkesi.

Nyt kun normaali toiminta on jokseenkin palautunut, alennus on pienentynyt. Sijoittajien kannalta valitettavasti se on edelleen huikeat 37 prosenttia nettovarallisuuden arvosta. Vuodessa, jolloin Bitcoin itse on romahtanut, alennuksen lisääminen tuon hurjan hintakehityksen päälle on viimeinen asia, jota sijoittajat tarvitsivat…