Green Metaverse Token (GMT) nousi yhdeksi kryptomarkkinoiden kuumimmista esiintyjistä viime päivinä. Kolikko aloitti viikon nousujohteisesti ja ylitti koko markkinan valtavalla marginaalilla. Mutta nyt alamme nähdä jonkinlaista vetäytymistä. Tässä kohokohdat:

GMT saavutti maanantaina 0,43 dollaria, mikä on lähes 62 prosentin nousu.

Välitön perääntyminen näyttää kuitenkin tapahtuvan.

GMT laski kirjoitushetkellä lähes 25 % ja kaupankäynti oli 0,28 dollaria.

Tietolähde: Tradingview

Vakautuuko GMT lähipäivinä?

60 prosentin nousu ei ole harvinaista kryptoalalla. Mutta aina odotetaan, että tällaisen nousevan juoksun jälkeen tulee jonkinlainen korjaus. GMT:n osalta näyttää siltä, että korjaus on tullut melkein välittömästi. Saavutettuaan 0,43 dollarin huiput, token on nyt menettänyt lähes neljänneksen näistä voitoista, alle 24 tunnissa.

Kirjoitushetkellä kolikon hinta oli 0,28 dollaria, mikä on noin 25 % lasku 24 tunnin päivänsisäisessä kaupankäynnissä. Ratkaisevaa on, että GMT on menettänyt tärkeän 0,303 dollarin tukialueen. Tästä syystä odotamme korjauksen jatkuvan tulevina päivinä, kunnes tokenin pohja on 0,22 dollaria. Tämä edustaa yli 20 % tappiota nykyisestä hinnasta.

Ainoa tapa, jolla tämä laskutrendi voi kääntyä, on, jos GMT löytää toisen rallin, joka nostaa sen yli 0,40 dollarin. Tällä hetkellä se ei vaikuta todennäköiseltä. Karhuilla on vauhtia, ja laskupaineella on vielä matkaa.

Onko Green Metaverse Token hyvä sijoitus?

GMT on STEPN-verkon natiivi aputoken. STEPN ilmoittaa itsensä elämäntapasovellukseksi, joka tarjoaa laajan valikoiman sosiaalisia ominaisuuksia ja peliominaisuuksia.

Se on osa Web3-vallankumousta, ja sen arvo on edelleen noin 167 miljoonaa dollaria. Tässä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, erityisesti sijoittajilta, jotka eivät välitä olla kärsivällisiä.