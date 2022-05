Gucci hyväksyy kryptovaluuttamaksut ennen toukokuun loppua

Italialainen muotimerkki Gucci on ilmoittanut hyväksyvänsä kryptovaluutat kuun loppuun mennessä.

111 kauppaa, yli 12 kryptovaluuttaa

Muotimerkki aloittaa toimintansa viidessä sen myymälässä Yhdysvalloissa. Ensimmäiset Gucci-tuotteet voi ostaa pilottipisteistä New Yorkista, Los Angelesista, Miamista, Atlantasta ja Las Vegasista. Tämän jälkeen brändi aikoo laajentua kaikkiin 111 myymälään Pohjois-Amerikassa.

Kryptomarkkinoiden kannalta on hyvä uutinen, että maksuvaihtoehtoja omaksutaan yhä enemmän. Vogue raportoi, että kauppa hyväksyy yli 12 kryptovaluuttaa, mukaan lukien Bitcoin, Bitcoin Cashin, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin ja viisi vakaata kolikkoa, jotka on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Mutta miten se toimii?

Asiakkaat, jotka haluavat maksaa kryptolla kaupassa, saavat sähköpostiin QR-koodin. Tämä antaa heille mahdollisuuden maksaa kryptolompakkonsa kautta. Voguen mukaan työntekijät saavat jopa koulutusta krypto-, NFT- ja Web3-asioista julkaisua valmisteltaessa.

Gucci metaversumissa

Muutos on myös välttämätön, koska Gucci on erittäin kiireinen kyseisen kehityksen kanssa. Muotimerkki lanseerasi kaksi NFT-kokoelmaa vuonna 2022, ja Gucci on myös laajentunut Web3:ksi, ostamalla maata The Sandboxin virtuaalimaailmasta. He eivät epäröi ja astuvat täysin tähän uuteen mahdollisuuksien maailmaan.

”Gucci pyrkii aina omaksumaan uusia teknologioita, kun ne voivat tarjota asiakkaillemme paremman kokemuksen”, sanoi toimitusjohtaja, Marco Bizzarri, lausunnossaan. ”Nyt kun voimme integroida kryptovaluuttoja maksujärjestelmäämme, se on luonnollista kehitystä asiakkaille, jotka haluavat tämän vaihtoehdon käyttöönsä.”

Joten tulemme kuulemaan paljon enemmän tästä muotimerkistä myös lähitulevaisuudessa. Toistaiseksi ei tiedetä mitään mahdollisesta laajentumisesta Eurooppaan, mutta kyseisten teknologioiden käyttöönoton nopeudella sen ei pitäisi olla pitkä.