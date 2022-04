Bitrue, CoinMarketCapin 50:n parhaan kryptovaluuttapörssin joukossa, on käynnistänyt sijoitushallintaprojektin, jossa yhdistyvät kolme kaupankäyntimallia: panostaminen, farmaus ja kvantitatiivinen.

Projekti käynnistetään uuden omaisuudenhoito-tokenin, BMAX:n, kanssa. Tämä on erillinen Bitrue Coinista (BTR), ja BMAX jaetaan aluksi airdropilla BTR-pitimiin. Takaisinostoja tehdään vähintään kolme kertaa vuosineljänneksessä, ja muut jakelut tapahtuvat jatkossa vain Yield Farming -poolien kautta. Token on kokonaan yhteisön omistuksessa, ja tiimi tai sijoittajat eivät saa allokaatiota.

Jos BTR on sen hallintotoken, BMAX voidaan pitää sen palkkiotokenina. Vaikka molemmat ovat erillisiä, ne ovat edelleen kietoutuneet toisiinsa. BTR määrittelee esimerkiksi BMAX-tokenin hallinnan.

Se on pörssin siistein projekti, josta olin utelias kuulemaan lisää. Haastattelin markkinointipäällikköä, Adam O’Neilliä, saadakseni vastauksia joihinkin kysymyksiin, joita oli mielessäni.

CoinJournal: Osana ilmoitustasi sanot, että ”käyttämällä BMAX:ia palkkiona poistamme panostus- ja DeFi-palkitsemisohjelmissa tällä hetkellä esiintyvät ongelmat, kuten varkausriskit” – voitko tarkentaa tätä?

Adam O’Neill: Nykyiset DeFi-protokollat perustuvat yleensä synteettisiin varoihin, jotka sijoittajien on sitten sijoitettava uudelleen manuaalisesti itse.

Useimmiten tämä tarkoittaa, että käyttäjien on siirrettävä varoja alustalta toiselle, mikä voi olla vaarallista, koska se jättää paljon avoimia ikkunoita mahdollisille huijauksille ja hakkeroijille. Aiemmin on ollut monia tapauksia, joissa on ollut väärennettyjä verkkosivustoja ja matonvetoja.

Tämä ei mitenkään voi tapahtua BMAX:n kanssa, koska investoinnit ovat täysin automatisoituja Bitrue-alustalla.

CJ: Miksi tunsit tarvetta vapauttaa BMAX? Ajattelitko yrittää tarjota samoja etuja, kuten palkintoja, jo olemassa olevan BTR-tokenin kautta?

AON : Itse asiassa BTR oli aiemmin palkkiotoken useimmille alustamme tuottotiloilla – ja kyllä, olemme harkinneet tämän omaisuudenhallinta-mekanismin tuomista sen sijaan BTR:lle. Huolellisen harkinnan jälkeen päätimme kuitenkin, että haluamme BTR:n olevan luonteeltaan deflatorinen, joten haluamme rajoittaa sen leviämistä.

CJ: Yksi seuraus BMAX-tokenin julkaisemisesta on, että BTR:ää ei enää jaeta usein farmauspooleihin. Tämä oletettavasti vaikuttaa kiertävään tarjontaan, mutta odotatko muita vaikutuksia?

AON : Kyllä, kun BTR:ää on vähemmän liikkeessä, sen hinta nousee vähitellen, koska se on edelleen Bitruen hallintotoken. BTR-token ei menetä hyödyllisyyttään BMAX:n ilmaantumisen myötä, koska käyttäjät käyttävät sitä edelleen äänestämiseen ja kauppaan, kun taas sen uusi deflaatiomekanismi tekee siitä paljon arvokkaamman.

CJ: Kryptomarkkinoilla on ollut vaikeuksia tänä vuonna, mutta BTR on menestynyt paremmin kuin useimmat. BTR:lla on todellakin lähes 50 % nousu vuodessa – mistä tämä johtuu?

AON : BTR on aliarvostettu CEX-token verrattuna vastaaviin. Bitrue on pörssi, jossa tehdään jatkuvasti innovaatioita, jotta se olisi paras paikka sekä kaupankäynnille että sijoittamiselle. Ottaen huomioon pörssissämme päivittäin listattujen kaupankäyntiparien määrän ja uusien ominaisuuksien päivityksiä silloin tällöin, uskomme, että kryptoyhteisö alkaa vihdoin avata silmänsä Bitruessa tarjoamamme potentiaalille pitkällä aikavälillä.

CJ: Mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi ihmiset käyttävät Bitruea kilpailijoiden sijaan?

AON : Ensinnäkin, vaikka Bitruea pidetään yhtenä alan suurimmista toimijoista, pörssillämme on vielä paljon kasvuvaraa muihin pörsseihin verrattuna. Bitruen tiimi on kilpailijoihimme verrattuna suhteellisen pieni, mutta samalla jokaisella työntekijällämme on tunne kuuluvansa tänne.

Toisin kuin monissa muissa yrityksissä, joissa työntekijöitä ohjaa palkkakuitti, Bitrue-henkilöt ovat valmiita ponnistelemaan yli ja pidemmälle edistääkseen kryptoyhteiskuntaa. Tämä näkyy myös toiminnassamme, sillä haluamme kuulla palautetta yhteisöltä ja käyttää sitä tuotteidemme parantamiseen.

Perusarvoja lukuun ottamatta, Bitrue tarjoaa tällä hetkellä yhden korkeimmista APY:istä farmauksessa, ja monet niistä ylittävät 100 %. Meillä on myös yksi suurimmista tuettujen tokeneiden kokoelmista, jotka vaihtelevat meemeistä blue chip -altcoineihin.

CJ: Miten luulet Bitruen menestyvän pitkittyneillä karhumarkkinoilla?

AON : Itse asiassa Bitrue lanseerattiin ensimmäisen kerran karhumarkkinoiden aikana vuonna 2018. Liiketoimintastrategian ja laajentumisen suhteen toimimme huolellisesti, mikä mahdollistaa karhumarkkinoiden riskien vähentämisen. Tiedämme erittäin hyvin, että karhumarkkinat tulee väistämättä silloin tällöin, joten olemme olleet erittäin tiukkoja kirjanpidossamme. Itse asiassa haluaisimme pitää itseämme varovaisina kilpailijoihimme verrattuna.

CJ: Yhdysvaltojen tuoreet inflaatiotiedot ovat ankarat. Luuletko, että Bitcoinia (tai kryptoa) voidaan käyttää suojana tätä vastaan, vai oletko epäileväinen inflaatiosuojauksen suhteen?

AON : Bitcoin on aina ollut äärimmäinen suoja inflaatiota vastaan: toisin kuin fiat-valuutat, sen tarjonta on todella rajallista. Tästä huolimatta BTC voi olla vain osa suurempaa kryptoekosysteemiä, jossa muut altcoinit toimivat hyödyllisyysvaluuttoina.

Koska markkinat ovat hyvin uudet, spekulaatiot ovat rehottavia, mikä saa krypton käyttäytymään samalla tavalla kuin riskivarat, kuten osakkeet. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin krypto voi todella heijastaa sen luontaista arvoa. Nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa uskon, että sen aika tulee hyvin pian. Tällä hetkellä sodan runtelemien maiden pakolaiset suosivat jo kryptoa arvon säilyttäjänä, paikallisten valuuttojen sijaan.

CJ: Litepaperissa lukee, että automaattiset uudelleensijoitukset kattavat luonnollisesti vaihtoehtokustannukset, joista useimmat sijoittajat ovat huolissaan, joten pysyvän tappion riski on minimoitu. Voitko kertoa hieman tarkemmin, kuinka tätä riskiä on vähennetty?

AON : On kiistatonta, että likviditeetin tarjoaminen voi aiheuttaa käyttäjille pysyviä tappioita. Jos farmauskeskuksessamme tapahtuu tällaisia tappioita, muiden sijoitusvälineiden tuotot toimivat suojana näiden tappioiden kattamiseksi. Pohjimmiltaan BMAX tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada täysin suojattu salkku, joka kestää yhden sijoitusvälineen tappiot.