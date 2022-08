Tämä Q&A on tri Mark Griffithsin koko haastattelu. Katso tämä artikkeli, jos haluat sukeltaa syvemmälle kryptovaluuttakaupan riippuvuudesta koko asiantuntijapaneelin kanssa.

Alla on haastattelu tohtori Mark Griffithsin kanssa, Hyväksytty psykologi ja käyttäytymisriippuvuuden arvostettu professori Nottingham Trentin yliopistosta. Tämä on haastattelumme täydellinen litterointi, jonka lainaukset on julkaistu aihetta käsittelevässä pääartikkelissamme täällä.

Jos haluat syvällisemmän sukelluksen aiheeseen kryptovaluuttakaupan riippuvuus ja sen samankaltaisuuksista uhkapeleihin, seuraa kyseistä linkkiä. Mitä tulee tri Griffithin koko haastatteluun, katso alta.

CoinJournal (CJ): Onko kryptokauppariippuvuuden ja peliriippuvuuden välillä mielestäsi yhtäläisyyksiä? Jos on, voitko nimetä merkittävimmät?

Uhkapeli määritellään rahan (tai jonkin taloudellisen arvon) käyttämiseksi tapahtumaan, jonka lopputulos on epävarma. Tämän määritelmän perusteella kryptotreidaus on uhkapelin muoto.

Uhkapelimuodot, joissa tapahtumatiheys on korkea (eli kun henkilö voi pelata uhkapelejä tietyllä ajanjaksolla, on potentiaalisesti suuri), kuten peliautomaattien pelaaminen, vedonlyönti tai korttipelit, liittyvät enemmän ongelmapelaamiseen ja uhkapeliriippuvuus kuin toiminnot, joissa tapahtumatiheys on alhainen (esim. kahden viikon lottopelit, jalkapallopoolit, joissa on vain yksi tai kaksi mahdollisuutta viikossa selvittää uhkapelisi tulos).

Kryptotreidaaminen voi aiheuttaa riippuvuutta toiminnan rakenteellisten ominaisuuksien perusteella.

CJ: Mikä mielestäsi tekee kaupankäynnin kaltaisista toimista niin riippuvuutta aiheuttavaa?

Emme tiedä (vielä), missä määrin kryptotreidaus on riippuvuutta aiheuttavaa. Tapa, jolla riippuvuudet kehittyvät – olivatpa ne kemiallisia tai käyttäytymiseen liittyviä – on monimutkainen. Addiktiivinen käyttäytyminen kehittyy tyypillisesti kolmen vuorovaikutteisen tekijän yhdistelmästä: (1) yksilölliset ominaisuudet, (2) tilannekohtaiset (eli ympäristölliset) ominaisuudet ja (3) rakenteelliset ominaisuudet.

Yksilöllisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi ihmisen geneettinen rakenne, persoonallisuuspiirteet ja asenteet.

Tilanneominaisuuksiin kuuluvat ympäristössä olevat asiat, jotka voivat vaikuttaa käyttäytymiseen. Uhkapelien osalta tämä käsittäisi muun muassa pelipaikkojen määrän tietyllä alueella, uhkapelien markkinoinnin ja mainonnan sekä helpon pääsyn rahapeleihin, kuten älypuhelimella pelaamisen.

Rakenteelliset ominaisuudet ovat itse toiminnalle ominaisia asioita. Uhkapelien tapauksessa tämä sisältää pelin ominaisuudet, kuten jättipotin koon, panoksen koon, voiton todennäköisyyden ja tapahtumatiheyden (eli kuinka monta kertaa peliä voidaan pelata tietyn ajanjakson aikana).

Mitä tulee uhkapeliriippuvuuteen, hyvin harvat ihmiset tulevat riippuvaisiksi kahden viikon välein järjestettävistä lottopeleistä (koska arpajaisia on vain kaksi viikossa ja se on epäjatkuva uhkapelimuoto), kun taas paljon useammat ihmiset tulevat riippuvaisiksi peliautomaateista, koska jos joku hänellä on aikaa ja rahaa, he voivat pelata uhkapelejä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan (ja se on jatkuva uhkapelimuoto).

Jotta kryptotreidaamisesta tulisi riippuvuus, täytyy olla yksittäisiä haavoittuvuustekijöitä ja toimintaa, jolla on rakenteellisia ominaisuuksia, jotka voivat edistää liiallista kaupankäyntiä (esim. korkea tapahtumatiheys, mahdollisesti suuret taloudelliset edut, kaupankäynnin edullisuus jne.).

CJ: Mitä mieltä olet vaikuttajista, jotka vastineeksi perustajien maksamasta maksusta mainostavat epäselviä kryptovaluuttoja seuraajilleen tietämättä vain vähän sen toiminnasta – onko tämä mielestäsi ongelmallista?

Vaikuttajat (yllä olevassa eri riippuvuuteen vaikuttavien ominaisuuksien luonnoksessa) ovat tilannekohtaisia ominaisuuksia, jotka selittävät, kuinka yksilöt voivat ylipäätään aloittaa kaupankäynnin. Pohjimmiltaan ne ovat todennäköisemmin osa hankintaprosessia kuin riippuvuuksien kehittämistä ja ylläpitoa (vähän kuten mainonta ja markkinointi).

CJ: Vaikuttaako kryptohintojen päivittäinen epävakaus mielestäsi mielenterveyteen, kun ihmiset näkevät sijoituksensa nousevan ja laskevan niin laajasti joka päivä?

Riippuvuudet vaikuttavat selvästi mielenterveyteen. Kaikilla riippuvuuksilla on yleensä huonompi mielenterveys kuin niillä, joilla ei ole riippuvuuksia (vaikka monilla ihmisillä on huono mielenterveys, eivätkä he ole riippuvaisia mistään). Volatiliteetti on rakenteellinen ominaisuus, joka löytyy monista uhkapeleistä, mutta sekä epävakaat että epävakaat pelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, joten (sinänsä) volatiliteetti ei välttämättä ole keskeinen ominaisuus, joka selittää, mitkä toiminnot aiheuttavat riippuvuutta (joka johtaa siten mielenterveysongelmiin) ).

Osakekurssien nousun ja laskun seuraaminen vaikuttaa selvästi yksilöiden mielialatiloihin, mutta yleiseen mielenterveyteen vaikuttavat todennäköisesti lukemattomat tekijät, ei vain epävakaus.

CJ: Tutkimus kryptokaupan riippuvuudesta on edelleen rajallista, luuletko tämän tarpeen kasvavan tulevaisuudessa?

Pähkinänkuoressa kyllä. Tällä alueella on jo tehty muutamia tutkimuksia, jotka osoittavat yhteyden ongelmapelaamisen ja kryptotreidaamisen välillä. Rajoitetulla tutkimuksella on kuitenkin taipumus osoittaa, että ne, jotka harjoittavat vain kryptotreidaamista ovat paljon vähemmän todennäköisesti ongelmapelaajia kuin ne, jotka sekä pelaavat että harjoittavat kryptotreidausta.

Myös urheiluun vetoavien ja myös kryptotreidausta harjoittavien ihmisten keskuudessa näyttää olevan suurempi yhteys ongelmapelaamiseen. Emme tiedä, ovatko ne, jotka ovat jo ongelmapelaajia, kiinnostumaan kryptotreidaamisesta toisena toimintana, johon he voivat pelata, vai onko kryptokauppa ”portti” muiden ”perinteisten” uhkapelimuotojen kokeilemiseen (arvaan että se on pikemminkin ensimmäinen kuin jälkimmäinen), koska pitkittäistutkimuksia ei ole tehty ja vain poikkileikkaustutkimuksia.

CJ: Uskotko, että kryptovaluuttateollisuuden pitäisi tehdä enemmän turvallisen sijoittamisen edistämiseksi ja riippuvuusongelman ratkaisemiseksi?

Jokaisella palveluntarjoajalla, jolla on tuote, joka voi olla ongelmallinen ja riippuvuutta aiheuttava, on velvollisuus huolehtia asiakkaistaan. Kaupankäyntipalveluntarjoajilla tulee olla käytössään käytännöt ja työkalut, jotta yksilöt voivat käydä kauppaa vastuullisesti, mikä auttaa minimoimaan haittoja ja joka viime kädessä suojaa kauppiaita ongelmalliselta kaupankäynniltä.

Näin tapahtuu uhkapelialalla yleisemmin, ja kaupankäyntipalveluntarjoajien on tarjottava sama vastuun ja suojan taso. Luonnollisesti henkilöillä on oltava jonkin verran vastuuta teoistaan, mutta se ei tarkoita, että rahapeliyhtiöt ja kauppayhtiöt pitäisi vapauttaa omasta vastuustaan.

CJ: Perinteiset rahapelit on monilla alueilla rajoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuluttajille. Uskotko, että kryptovaluutoissa pitäisi olla samanlainen sääntö, jotta nuoremmat, vaikutuksellisemmat mielet voidaan suojella mahdolliselta riippuvuudelta?

Ehdottomasti. Uhkapelit ovat aikuisten toimintaa, ja tutkimukset ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että alaikäiset ovat suuremmassa vaarassa joutua uhkapeleihin kuin aikuiset. Kryptotreidaamisessa ei pitäisi olla eroa, ja vain aikuisten tulisi saada laillisesti harjoittaa kryptokauppaa.

CJ: Jos voin painostaa sinua antamaan kyllä tai ei-vastauksen, uskotko, että maailma olisi onnellisempi paikka ilman uhkapelejä?

Ei. Uhkapelit ovat nautinnollista ja vaaratonta toimintaa useimmille ihmisille. Pidän uhkapelaamisesta itse, joten olisin tekopyhä sanoessani, että muiden ei pitäisi pystyä pelaamaan sitä, koska teen sen itse. Uhkapelien kieltäminen tai kieltäminen johtaisi vain laittomaan uhkapelaamiseen, mikä johtaisi lopulta enemmän ongelmiin.

CJ: Kuten yllä oleva kysymys, olisiko maailma parempi paikka ilman kryptovaluuttasijoittamista?

Jälleen, ei, samoista syistä yllä (vaikka en ole koskaan harjoittanut kryptotreidausta itse).

CJ: Mitä neuvoja voit antaa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kryptotreidaamisesta ja jotka voivat olla alttiita uhkapeleihin liittyville riippuvuuksille?

Kuten mikä tahansa kuluttava toiminta, joka voi aiheuttaa riippuvuutta aiheuttavaa käyttäytymistä, yksilöillä on oltava kaikki tiedot kyseisestä toiminnasta, jotta he voivat tehdä tietoisen valinnan osallistumisesta. Yksilöiden on tiedettävä kaikki mahdolliset riskit.

Kryptotreidaus vaatii luultavasti laajemman osaamisen kuin (esimerkiksi) lotto- tai bingon pelaaminen. Potentiaalisten kauppiaiden on opittava mahdollisimman paljon toiminnasta ennen kuin he käyttävät omia rahojaan.