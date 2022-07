Minusta on aina mielenkiintoista, kun omalla alallaan erittäin menestyneet ihmiset alkavat saada päänsä kääntymään kryptovaluutoista. Yksi tällainen tapaus on Catherine Tucker , Sloan Distinguished Professor of Management ja MIT Sloanin markkinoinnin professori.

Löysin hänen erinomaisen paperinsa , Kilpailunrajoitus ja kustannuston todentaminen: Optimistinen ja pessimistinen näkemys lohkoketjuteknologian vaikutuksista, joka oli aikaansa edellä, joka kirjoitettiin vuonna 2018, mutta on edelleen erittäin ajankohtainen. Hän todellakin olettaa, että tuolloin hänen akateemiset kollegansa ajattelivat, että digitaaliset valuutat olivat vain ”salamaa”.

Istuessani haastattelemaan Catherinea lehdelle sekä muutoksista maisemassa lehden kirjoittamisen jälkeen neljä vuotta sitten, sain vastauksia joihinkin minua kiinnostaviin aiheisiin.

CoinJournal (CJ): Oli melko varhaista kirjoittaa kryptovaluutoista akateemisia tutkimuksia jo vuonna 2018 – kuinka päädyit kryptovaluuttaan ja päätit kirjoittaa artikkelin? Mikä oli ammattikollegoidesi ensimmäinen reaktio?

Catherine Tucker (CT): Tutkijana aloin työskennellä kryptoekonomiikan parissa vuonna 2014, kun olin osa tiimiä, joka auttoi ajamaan MIT-bitcoin-kokeilua, jossa annoimme 100 dollaria bitcoineja jokaiselle MIT:n perustutkinto-opiskelijalle.

Tuolloin akateemiset kollegani pitivät digitaalisia valuuttoja salamana.

CJ: Ovatko näkemyksesi lohkoketjuteknologian vaikutuksista muuttuneet vuoden 2018 jälkeen?

CT : Ei. Luulen kuitenkin, että useammat ihmiset ymmärtävät, että lohkoketju ei ole bitcoin.

CJ: Odotitko vuonna 2018 krypton muodollisen sääntelyn edistyneen edelleen tässä vaiheessa sekä kilpailunrajoitusten että muiden alojen osalta?

CT : Mielestäni sääntely on ollut hidasta ja taaksepäin katsovaa toistaiseksi. Uskon, että meillä on työtä tehtävänä, kun keksimme lakeja, jotka kuvastavat krypton luonnetta sen sijaan, että ne olisivat lakeja, jotka yrittävät saada kryptoteknologiat toimimaan kuten aikaisemmat teknologiat.

CJ: Yksi alue, joka tulee heti mieleen lukiessani (erinomaista) paperiasi, on keskuspankin liikkeeseen laskemat digitaaliset valuutat (CBDC). Valta, jonka tämä antaisi joko suurelle yritykselle (esim. Apple, Google) tai hallitukselle, voi olla valtava – onko sinulla ajatuksia tästä, etenkin kilpailunrajoitusten näkökulmasta?

CT : Keskuspankit ovat jo vastuussa fiat-valuutoista! Ja myymme kaikki markkinavoimat vakautta ja uskottavuutta koskevien kompromissien vuoksi. En usko, että tässä on toisin. Olen myös sitä mieltä, että alhaisten vaihtokustannusten vuoksi millään teknologiayrityksellä sponsoroidulla kryptovaluutalla ei todennäköisesti ole merkittävää markkinavoimaa perinteisessä taloustieteellisessä mielessä.

CJ: Suuret teknologiayritykset ovat tulleet entistä tehokkaammiksi viime vuosina. Uskotko edelleen, että lohkoketjuvaihtoehdot voisivat teoriassa tarjota demokraattisempia alustoja ja vaikuttaa kasvavaan kilpailunrajoituksiin, kuten artikkelissa 2018 käsiteltiin?

CT : Lohkoketju tekee asioista vähemmän fyysisiä ja digitaalisempia, mikä vähentää vaihtokustannuksia, jotka ovat perinteinen markkinavoiman lähde. Olen siis edelleen optimistinen.

CJ: Kirjoitit avoimesta lähdekoodista ja siitä, kuinka se on keskeinen tekijä lohkoketjualustojen ja kilpailunrajoitusten suhteen, mutta uskotko, että monet kaatopaikat tai petokset johtuvat olemassa olevien lohkoketjujen yksinkertaisista kopioi-liitä-haarukoista onko niin helppo asentaa?

CT : Uskon, että kryptotekniikka teknologia-alueena on ollut epätavallinen huijausten määrän suhteen. Mielestäni tämä on yhdistelmä niin suurista investoinneista, uusista testaamattomista teknologioista ja siitä, että tuotot ovat olleet epätavallisen korkeat muihin talouden sektoreihin verrattuna. Tämä yhdistelmä on valitettavasti johtanut huijauksiin. En usko, että se välttämättä heijastaa huijaamisen helppoutta erityisesti.

CJ: Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen hajautettu rahoitus (DeFi) räjähti näyttämölle vuonna 2020. Voisiko tällä olla suuria vaikutuksia mahdolliseen kilpailunrajoitukseen ja tällaisten suurten instituutioiden nykyiseen rahoitusmarkkinoiden valvontaan?

CT : Olen innoissani hajautetusta rahoituksesta. Jos ajattelee sitä varsinkin USA:n ulkopuolisissa talouksissa, pankkitoiminta on yleensä poikkeuksellisen keskittynyttä ja pankista lähteminen aiheuttaa suuria vaihtokustannuksia. Hajautettu rahoitus liikkeenä lupaa muuttaa tätä keskittymismallia.

CJ: Kirjoitit lehdessä, että ”vaikka markkinat ovat syntymässä ja tällä hetkellä yksikään kryptovaluutta- tai lohkoketjuprojekti ei ole saavuttanut merkittävää markkinavoimaa, mittakaavassa joillakin projekteilla on riittävä markkinaosuus vaikuttaakseen hintoihin ja kuluttajien hyvinvointiin”. Uskotko, että Bitcoinin suuri etumatka vaikutusvallan ja markkina-arvon suhteen ei muodosta merkityksellistä markkinavoimaa, kun otetaan huomioon sen kyky siirtää kaikkien muiden kryptovaluuttojen markkinoita?

CT : Ei. Mielestäni Bitcoinilla on ensimmäisenä toimijana alalla, jolla on testaamattomia teknologioita, ollut etu huomion herättämisessä. En ole tietoinen vaihtokustannuksista, jotka merkitsivät erityisesti sitä, että sen suuri markkinaosuus merkitsee monopoliasemaa. Kuten monet kauppiaat tietävät, bitcoinin ja muiden kilpailijoiden välillä on helppo vaihtaa.