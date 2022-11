Haastattelu: Nexo lanseeraa riippumattoman lompakon

Viikko on ollut kaoottinen kryptovaluutta-avaruudessa, ja jälleen yksi keskitetty yritys – tällä kertaa FTX – on romahtanut.

Tätä taustaa vasten erittäin tärkeä kysymys omaisuuden säilyttämisestä on noussut parrasvaloihin. Kirjoitin eilen artikkelin, jossa analysoitiin kuinka varoja virtasi ulos pörsseistä, sijoittajien ollessa peloissaan ja poistuessa paikalta.

Tästä syystä on mielenkiintoista, että tällaisessa ilmapiirissä Nexo, kryptolainausalusta, on lanseerannut non-custodial älylompakon.

Tuote on tällä hetkellä esivaiheessa, ja se tarjoaa itsehallinnoidun vaihtoehdon digitaalisten varojen lähettämiseen, vastaanottamiseen, tallentamiseen ja vaihtamiseen, ja se toimii viidessä ketjussa: Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom ja Avalanche-C.

Haastattelimme tuoteomistaja Elitsa Taskovaa saadaksemme vastauksia ilmoitukseen.

CoinJournal (CJ): krypton säilyttäminen on ilmeisesti kuuma aihe alan viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Luuletko, että tämä voi kannustaa ottamaan käyttöön tämän non-custodial lompakon?

Elitsa Taskova (ET): Toki, ehdottomasti. Luonnollisesti Nexo Wallet -lompakkoa on kehitetty vuoden alusta. Halusimme Nexon kanssa varmistaa, että asiakkaat voivat valita haluamansa keskittämisen ja hajautuksen tason hallinnoidessaan varojaan.

Tähtäämme tähtiin ja haluamme luoda monipuolista palvelua, joka sisältää kaiken, mitä ihminen voi tarvita rahojensa hallintaan. Turvallinen, helppokäyttöinen ja huoltajuutta vailla oleva pääsy DeFiin on osa tätä pakettia, samoin kuin mahdollisuus hallita omaa digitaalista identiteettiä ilman välikäsiä.

CJ: On mielenkiintoista, että tämä lompakko on julkaistu yhteensopivaksi useiden lohkoketjujen kanssa. Kuinka vaikeaa tämä oli kehittää toisin kuin vaikkapa vain Ethereumissa?



ET: Aloitamme tukemalla paria EVM-yhteensopivaa ketjua – mikä vähentää jonkin verran alkuperäistä monimutkaisuutta, mutta tutkimme ehdottomasti myös muiden ketjujen tukemista tulevilla tuotejulkaisuilla, mukaan lukien Bitcoin. Lisäksi arvioimme parhaillaan, onko moniketjusillan tarjoaminen asia, jota haluamme hyödyntää helpottaaksemme käyttäjien tarpeita ketjujen ympäri kiertäessä.

CJ: Samaan aikaan Nexo on keskitetty yritys. Monet kilpailijoistasi ovat epäonnistuneet viimeisen vuoden aikana. Vaikka tällä ei ole mitään tekemistä Nexon kanssa, pelkäätkö, että pääoma jättää tämän tilan kokonaan, kun Nexo – kuten monet kryptoyritykset – kärsivät kolauksesta krypton maineeseen?

ET: Uskomme, että pääoma ei tee tästä toimialasta arvokasta ja kannattavaa – se on innovaatio ja lohkoketjun mahdollisuudet ratkaista tehottomuudet eri toimialoilla, mukaan lukien ja ennen kaikkea rahoituksessa, mikä tuo arvoa maailmalle. Ala sai vuoden mittaan lukuisia tähän viittaavia herätyskutsuja, ja nyt kun olemme toipuneet, jäljellä on vain parempaa ja enemmän tekemistä ja innovaation tuomista jokapäiväiseen elämäämme.

Itse asiassa tilan korkea pelko saa monet käyttäjät leikkaamaan kryptosijoituksiaan, mutta kuten aina, heilahtelun tasaantuessa he palaavat. Aivan kuten he ovat tehneet aikaisempien turbulenssien aikana, esimerkiksi alkuvuonna 2020 alkaneen, koronasta johtuneen, paniikin aikana. Sillä välin jatkamme tarvittavan infrastruktuurin rakentamista heille.



CJ: Kuinka turhauttavaa on nähdä ylivelkaantuneet ja huonosti johdetut yritykset aiheuttavan niin paljon vahinkoa tilaan, kun yritätte rakentaa ja innovoida?

ET: Se on turhauttavaa, mutta se ei ole vaikuttanut innokkuuteemme jatkaa rakentamista. Se on pikemminkin lisännyt työtämme kestävien ja vaatimustenmukaisten käytäntöjen ja tuotteiden kehittämiseksi. Se on heikentänyt luottamusta kryptovaluuttoihin ja heittänyt vakavan varjon digitaalisen omaisuuden lainaus- ja varainhoitosektoreille.

Kollegani ja minä tunnemme luonnollisesti myötätuntoa niitä lukuisia käyttäjiä kohtaan, joihin alan viimeaikaiset kolaukset ovat vaikuttaneet. Ja kuitenkin samaan aikaan Nexon perustavanlaatuiset liiketoimintakäytännöt, riskienhallinta ja kestävä malli ovat jälleen kerran osoittaneet, että ne kestävät tällaiset myllerrykset.

CJ: Sekä laajempi talous että kryptovaluutta-ala on vaikeuksissa, kuinka haastavaa tällaisille markkinoille on tuoda uusia tuotteita?

ET: Näinä hetkinä on keskityttävä ja jatkettava rakentamista, muuten vaarana on, että lyhyen aikavälin stressitekijät peittävät pitkän aikavälin näkemyksen. Ja se on epäterveellinen tapa rakentaa mitään kestävää.

Vaikka krypto-avaruuteen osallistuminen voi vaikeutua vakavissa markkinoiden taantumissa, tämä tuskin eliminoi Nexo Walletin kaltaisen tuotteen tarvetta ja kannattavuutta. Toisin sanoen emme koskaan pelkää tilapäisesti hitaampaa käyttöönottoa, kun luomme jotain, joka kestää nykyisen markkinasyklin ja tuo valtavaa arvoa loppukäyttäjille.