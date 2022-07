Kryptovaluutta voi olla pelottavaa.

Jopa ihmisille, joilla on hyvä ymmärrys rahoitusmarkkinoista tai teknologiasta, lohkoketjun ymmärtäminen saattaa olla haastavaa.

Istuin alas CoinJournalin viimeisimmän podcast-jakson parissa jonkun sellaisen kanssa, jota voidaan kuvata ”krypto-akateemikoksi”, ja joka myös pyrkii kuromaan umpeen tuon kuilun ihmisten välillä.

Omid Malekan luennoi Columbian yliopistossa ja on myös kirjoittanut useita kirjoja, joista viimeisin on juuri julkaistu nimellä ”Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms”. Istuimme alas keskusteluun, jossa kävimme läpi koko joukon aiheita, mutta pääteemana oli se mitä Omid yrittääkin tehdä: valistaa ihmisiä Bitcoinista ja kryptovaluutoista, mikä on haastavampaa kuin miltä se kuulostaa.

Omid myöntääkin, että tällä sektorilla on paljon hälinää ja krypto on kaukana täydellisestä. Mutta jos sinulla on hieman uskoa, tämä on ala, joka voi tehdä niin paljon hyvää. Keskustelimme ylä- ja alamäistä, karhumarkkinoiden maineen vahingoittamisesta krypton kannalta, sääntelyn vaikutuksista sekä krypton mahdollisuuksista menestyä kehitysmaissa.

Pohdimme myös joitain alan puutteita – tekeekö se parhaansa kouluttaakseen ihmisiä ja ottaakseen uudet liittyjät tervetulleiksi niin hyvin kuin pitäisi? Onko tribalismi ongelma, ja entä ideologia, joka voi joskus näyttää aggressiiviselta tai äärimmäiseltä?

Jos haluat oppia kryptosta, mutta kohtaamasi selitykset ovat olleet pelottavia, ammattikielellä täytettyjä tai aiheen ulkopuolelta, Omid puhuu selkeästi ja ytimekkäästi, ilman alentuvaa retoriikkaa – ja käy suoraan asiaan. Omid on vieras, joka selvästi uskoo krypton voivan tehdä hyvää yhteiskunnassamme, mutta haluaa myös auttaa ihmisiä ymmärtämään sitä. Haastattelu oli ehdottomasti erilainen, mutta myös erittäin kiehtova.

Kuule myös Columbia Universitystä ja siitä, kuinka useat Omidin opiskelijat ovat sittemmin siirtyneet kokopäiväisiin lohkoketjurooleihin. Keskustelemme irtisanomisista koko toimialalla – erityisesti Coinbasella – ja jatkuuko tämä ja mitä vaikutuksia sillä on sektorille pääseviin.

Kuten sanoin, nautin tästä.

Spotify-linkki löytyy täältä

YouTube video seuraa perässä.

Omidin uuden kirjan voi ostaa täältä, otsikolla” Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms” . Se käy enemmänkin läpi krypton ”miksi” -kysymyksiä kuin ”mitä” – mutta jos haluat vastauksia jälkimmäiseen, hän myös auttaa siinäkin. Katso kuka Omid on täältä.