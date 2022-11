Haastattelu: P00LS sosiaaliset tokenit vs Meta ja TikTok

Sosiaaliset tokenit ovat yksi metaversumien monista kerroksista (josta kirjoitin vasta äskettäin).

Jotkut väittävät, että lohkoketjuun perustuva rakenne voisi olla parempi järjestelmä, jossa sekä tekijät että kuluttajat ottavat suuremman siivun piirakasta kuin nykyinen järjestelmä, jota hallitsevat suuret toimijat, kuten Meta, TikTok ja vastaavat.

P00ls on yksi alusta, joka toivoo Web3:n häiritsevän tilaa. Heillä on alusta, jonka avulla sisällöntuottajat ja brändit voivat julkaista omia sosiaalisia tunnuksiaan ja jakaa niitä yhteisöilleen, jolloin niistä tulee kunkin ekosysteemin valuuttoja.

Tänään haastattelemme Hugo Renaudinia, P00LS:n toimitusjohtajaa. Hän esittää kysymyksiä kunnianhimoisesta projektista sekä heidän äskettäin lanseeratusta Creator Worldista ja tokenista.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds vaikuttaa mielenkiintoiselta konseptilta. Mikä on suunnitelmasi houkutella käyttäjiä siihen kilpailijoiden sijaan, jotka ovat olemassa samanlaisilla protokollilla?

Mielestäni avain tässä on, että rakennamme faneja emmekä keinottelijoita varten, kun taas edellinen sukupolvi fanimerkkialusto oli suunnattu melko lailla kryptokauppiaille ja keinottelijoille. Tämä tarkoittaa, että keskitymme luomaan kokemuksia, joiden avulla ihmiset voivat ansaita (vs. ostaa) ja käyttää (vs. myydä) suosikkisisällöntuottajiensa sosiaalisia tunnuksia päästäkseen mielekkäisiin kokemuksiin ja vuorovaikutukseen. Kun ajattelet Creator Worlds -maailmaa, tämä on paikka, jossa tämä yhteisön ja sisällöntuottajien välinen vuorovaikutus tapahtuu, ja ihmiset voivat helposti käyttää sosiaalisia tunnuksiaan hyödyn saamiseksi. Tämä on fanien ja luojien välisen suhteen keskus, jossa sosiaalisen tokenin avulla voit avata yhteisön osallistumistasoja, joita et näe samanlaisissa fanitunnusprotokollissa tai jopa web2-sosiaalisen median alustoilla.

CJ: Koska suuri osa Internetin sosiaalisesta mediasta ja sisällöntuotannosta on suurten yritysten (TikTok, Meta jne.) hallinnassa, uskotko, että niiden vaikutus ja verkostovaikutukset ulottuvat tulevaisuudessa web3-avaruuteen? Mikä esimerkiksi estäisi Metaa julkaisemasta keskitettyä versiota jostain Creator Worldsin kaltaisesta versiosta?

Olet oikeassa, vanhoilla web2-alustoilla on kilpailuetu, koska niillä on jo massayleisöjä ja käyttäjäkunta. Jotkut ovat tehneet erittäin onnistuneita työntöjä web3:een, kuten Reddit – joka on luonut miljoonia lompakoita käyttäjilleen.

Meta ja Tiktok luovat sosiaalisia tokeneita, väite, joka olisi täysin vastoin heidän nykyistä malliaan. Kun ajattelet, mitä sosiaalinen merkki voi tehdä, se on hämmästyttävä tapa tuntea faniyhteisö ja olla suoraan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Jos julkaiset sosiaalisen tokenin ja jaat sitä faneillesi, tiedät, ketkä ovat sitoutuneimmat fanisi (heillä on paljon tokeneita) ja voit olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan suoraan (esimerkiksi P00LS-maailmojen tai token-porteilla suojatun Discord-kanavan kautta). Toisaalta Metan ja Tiktokin liiketoimintamalli on saada tekijät ja brändit maksamaan tästä tiedosta.

Mielenkiintoista on, että voimme itse asiassa käyttää Metaa ja Tiktokia luomaan arvoa ja mielekästä vuorovaikutusta sosiaalisille tokeneille. Voimme käyttää näitä alustoja sisällön toimittamiseen suoraan sosiaalisen tokenin haltijoille. Olemme esimerkiksi juuri julkaisseet yksityisen Instagram-tilin yhdelle luojamme Hugo Comtelle, joka on käytettävissä vain pitämällä hallussaan joitakin hänen sosiaalisia tokeneitaan.

CJ: Onko zerozeroDEXin käynnistäminen vaikeaa, mitä tulee likviditeetin houkuttelemiseen alussa?

Olemme itse asiassa iloisia voidessamme lanseerata DEX-tuotteemme alhaisella likviditeetillä! Tapa, jolla kuvittelemme sosiaalisen tokenin terveen elinkaaren, on lanseerata aluksi nollalikviditeetillä ja tehdä siitä vain yhteisön ansaitseva sitoutumisen ja iteroinnin avulla, minkä jälkeen otamme vähitellen käyttöön yhä enemmän likviditeettiä.

Olemme tällä hetkellä alkuvaiheessa, joten emme tarvitse liikaa likviditeettiä, sillä fanit voivat aina ansaita sosiaalisen tokeninsa. Vetoamme on, että kun nämä yhteisöt kasvavat, kasvaa myös kysyntä, joka luonnollisesti ohjaa likviditeettiä.

CJ: P00LS-token julkaistiin äskettäin karhumarkkinoilla. Kuinka vaikeaa on ollut rakentaa, kun markkinat ovat romahtaneet tänä vuonna?

Mielestäni tämä on paljon parempi aika lanseerata kuin lanseeraus härkämarkkinoiden huipulla ja nyt saada token paljon halvemmalla kuin julkaisuhinta.

Rakastan kuitenkin rakentamista karhumarkkinoille. Ihmiset keskittyvät enemmän rakentamiseen kuin spekulointiin, ja yhteisön ihmiset ovat täällä pitkällä aikavälillä, eivät vain lyhyen aikavälin spekulaatioita.

CJ: Useimmat sosiaaliset tokenit ovat laskeneet yli 90 %. Aikaisemmilla karhumarkkinoilla monet matalan likviditeetin kolikot putosivat niin paljon, että ne eivät koskaan saavuttaneet noita huippuja – luuletko, että näemme saman uudelleen täällä?

Edellisen sukupolven sosiaaliset rahakkeet rakennettiin jälleen keinottelijoille ja kryptokauppiaille, ja keskitymme faneihin. Tällä on valtava ero: pelimerkkien hinnasta riippumatta aina tulee olemaan faneja, jotka ansaitsevat tokeneja sitoutumisen kautta ja käyttävät niitä hyödyntääkseen apuohjelmia ja kokemuksia, joiden avulla he voivat olla lähempänä suosikkisuunnittelijoitaan.

Se ei tule koskaan muuttumaan tokenin hinnasta riippumatta, ja siksi asetamme niin suuren painoarvon todellisten fanien omaksumiseen sosiaalisten tokenien toimesta keinottelijoiden sijaan.

CJ: Oletko koskaan harkinnut toimimista ilman alkuperäistä tokenia? Harkitsitko esimerkiksi $ETH:n käyttämistä luojan tokeneita vastaan käymiseen alkuperäisen P00Ls-tokenin sijaan?

Ei. Halusimme alusta asti rakentaa yhteisön, kollektiivisen tulevaisuuden, jossa voimme tehdä käyttäjistä ja luojista protokollamme sidosryhmiä samalla tasolla kuin tiimimme tai sijoittajamme. Tätä varten tarvitset tokenin, muuten olemme vain yksi web2-yritys!