Alla on haastattelu tri. professori Jeremiah Weinstockin kanssa Saint Louisin yliopiston psykologian laitokselta, keskittyen riippuvuutta aiheuttaviin käyttäytymismalleihin painottaen pelihäiriötä ja harjoittelua interventioon. Tämä on haastattelumme täydellinen litterointi, jonka lainaukset on julkaistu aihetta käsittelevässä pääartikkelissamme yllä.

CoinJournal (CJ): Onko kryptokauppariippuvuuden ja peliriippuvuuden välillä mielestäsi yhtäläisyyksiä? Jos on, voitko nimetä merkittävimmät?

Vaikka kryptoriippuvuus ei ole virallinen diagnoosi psykiatristen häiriöiden luokittelussamme, kryptotreidaukseen osallistuvat henkilöt voivat kamppailla ja kokea kielteisiä seurauksia kaupankäyntikäyttäytymisestään.

Pelihäiriön ja muiden riippuvuuksien tunnusmerkkejä ovat (1) hallinnan menetys, mikä tarkoittaa, että henkilö yrittää lopettaa tai vähentää pelikäyttäytymistään, mutta ei pysty siihen, (2) suvaitsevaisuus, hänen on toimittava käyttäytymisessä suurempaa intensiteettiä halutun vaikutuksen saavuttamiseksi ja (3) vetäytymistä, ärtyneisyyttä ja mielialaa, kun yrittää lopettaa tai leikata.

Jos kryptotreidausta harjoittavat henkilöt kokevat yhden tai useamman näistä tunnusmerkeistä, he ovat mahdollisesti riippuvaisia kryptokaupankäynnistä. Jännitystä etsivillä ja usein kauppaa käyvillä kauppiailla (eli jotka eivät osta ja pidä sijoitusstrategiaa) on suurempi riski, että tämä käyttäytyminen muuttuu sopeutumattomaksi.

CJ: Mikä mielestäsi tekee kaupankäynnin kaltaisista toimista niin riippuvuutta aiheuttavaa?

Kryptomarkkinoiden epävarmuus ja epävakaus. Näillä markkinoilla on ”mahdollisuus” voittaa rahaa lyhyessä ajassa. Henkilöt, jotka kokevat varhaisen suuren voiton, ovat alttiimpia kryptokoukkuun.

CJ: Mitä mieltä olet vaikuttajista, jotka vastineeksi perustajien maksamasta maksusta mainostavat epäselviä kryptovaluuttoja seuraajilleen tietämättä vain vähän sen toiminnasta – onko tämä mielestäsi ongelmallista?

En usko, että vaikuttajat ovat ongelmallisia, koska suuri yleisö ymmärtää yleisesti, että he yrittävät ansaita rahaa riippumatta siitä, mitä aiheita he korostavat tai edistävät. Niiden taloudellisten suhteiden julkistaminen näihin yrityksiin lisäisi avoimuutta.

Heidän näiden valuuttojen mainostaminen lisää saatavuutta. Saatavuus on välttämätön osa riippuvuushäiriön kehittymistä.

CJ: Vaikuttaako kryptohintojen päivittäinen epävakaus mielestäsi mielenterveyteen, kun ihmiset näkevät sijoituksensa nousevan ja laskevan niin laajasti joka päivä?

Kyllä, volatiliteetti myötävaikuttaa mielenterveysongelmiin, kun yksilöiden rahat kasvavat ja laskevat päivittäin. Kun yksilöt sitovat kryptosijoituksensa identiteettiinsä, se vaikuttaa itsetuntoon ja myötävaikuttaa masennukseen ja ahdistukseen. Joillekin henkilöille volatiliteetti on jännittävää, ja he jahtaavat jännitystä yrittäessään ”ajoittaa” markkinoita.

CJ: Tutkimus kryptokaupan riippuvuudesta on edelleen rajallista, luuletko tämän tarpeen kasvavan tulevaisuudessa?

Kryptokaupankäynnistä on toistaiseksi tehty rajallista tutkimusta, ja suuri osa siitä tutkii, pitäisikö kryptotreidaus sisällyttää osaksi uhkapelihäiriötä, koska käyttäytyminen itsessään vastaa uhkapelaamisen määritelmää – mikä asettaa jotain arvokasta vaaraan, kun lopputulos on tuntematon ja toivoo saada jotain arvokkaampaa.

Tarve tehdä tutkimusta tällä alalla on olemassa. Se, kuinka paljon huomiota tämä alue saa, riippuu sekä markkinoista että siitä, tapahtuuko konsolidointia tai sääntelyä, keräävätkö kryptokaupan negatiiviset seuraukset merkittäviä otsikoita ja viime kädessä, onko tälle aihealueelle suunnattu rahoitusta.

Tällä hetkellä kryptotreidaus ei ole Yhdysvaltojen suurimman tutkimusrahoituksen lähteen National Institutes of Healthin rahoittama aihealue.

CJ: Uskotko, että kryptovaluuttateollisuuden pitäisi tehdä enemmän turvallisen sijoittamisen edistämiseksi ja riippuvuusongelman ratkaisemiseksi?

Kryptovaluuttateollisuuden tulisi seurata NYSE:n ja muiden osakemarkkinoiden esimerkkiä siinä mielessä, että ne edistävät ajatusta, että markkinoilla oleva raha on sijoitus, ei ”rikastu nopeasti” -suunnitelma. Rahapelaamista ei säännellä osakemarkkinoilla.

CJ: Perinteiset rahapelit on monilla alueilla rajoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuluttajille. Uskotko, että kryptovaluutoissa pitäisi olla samanlainen sääntö, jotta nuoremmat, vaikutuksellisemmat mielet voidaan suojella mahdolliselta riippuvuudelta?

Se on monimutkainen kysymys, joka vaatii vivahteita. Nuoruus on kehitysvaihetta, jolle on ominaista riskinotto. Varhainen altistuminen riippuvuutta aiheuttavalle käytökselle lisää todennäköisyyttä, että käytöksestä tulee ongelmallista. Esimerkiksi henkilöillä, jotka juovat ensimmäisen alkoholin ennen 13-vuotiaana, on huomattavasti suurempi riski saada alkoholinkäyttöön liittyvä häiriö.

Miten nuoret pääsevät käyttämään kryptovaluuttoja? Vanhempien valvonta ja valvonta ovat äärimmäisen tärkeitä, jos kryptovaluutan halutaan olevan nuorten saatavilla. Onko NYSE:llä kuitenkin ikärajoja pörssiin listattuihin yrityksiin sijoittamiselle?

Molemmat kysymykset paljastavat harmaan sävyt, joita tähän kysymykseen tarvitaan.

CJ: Jos voin painostaa sinua antamaan kyllä tai ei-vastauksen, uskotko, että maailma olisi onnellisempi paikka ilman uhkapelejä?

Uhkapelit ovat olleet ihmisten harrastuksia aikojen alusta asti!

Faraon haudasta löydettiin noppaa. Muinainen hinduteksti, Mahabharata, sisältää tarinan peliriippuvuudesta ja sen jälkeisen jakeen, joka lannistaa pelaamista. Se on hyvässä tai pahassa DNA:ssamme. Olemme sosiaalisia olentoja, jotka ottavat riskejä.

Uhkapelit ovat yksi riskinottomme ilmaus. Toivon, että ala ottaa vakavasti pelihäiriöiden ehkäisyn ja tunnistaa, milloin käyttäytymisestä tulee ongelmallista.

CJ: Mitä neuvoja voit antaa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kryptotreidauksesta ja jotka voivat olla alttiita uhkapeleihin liittyville riippuvuuksille?

Teimme useita vuosia sitten tutkimuksen, jossa verrattiin ammattipelaajia henkilöihin, joilla on pelihäiriö (Weinstock, Massura ja Petry, 2013). Nämä olivat kaksi ihmisryhmää, jotka molemmat pelasivat säännöllisesti, mutta kokivat hyvin erilaisia tuloksia taloudellisten seurausten ja mielenterveyden suhteen.

Molemmat ryhmät kannattivat uhkapelaamista; kuitenkin suuri ero näiden kahden ryhmän välillä oli kurinalaisuus rahan suhteen vs. hallinnan menetys/tappioiden jahtaaminen. Ammattipelaajilla oli pelikassa, jolla he pelasivat. Joka päivä ammattipelaajien riski oli vain 5 % pelikassastaan.

Kun he saavuttivat tämän tappiorajan, he olivat tehneet päivän. He eivät enää pelaisi uhkapelejä. Se esti jahtaamasta heidän tappioita. Henkilöt, joilla oli pelihäiriöitä, eivät pystyneet asettamaan rajoja ja noudattamaan niitä. Tämä ajatus rajojen asettamisesta ja niistä pitämisestä olisi suurin ja tärkein neuvo.

Ja jos huomaat, ettet pysty pitämään kiinni rajoistasi, kysy itseltäsi, onko tämä merkki siitä, että treidaus on riistäytymässä hallinnasta!