Pakotteet.

Kiistatta muotisana kryptovaluuttapiireissä – sensuurin, sääntelyn ja keskittämisen rinnalla.

Tämä viikko on osoittanut, kuinka suuri ongelma tämä on – ja lainvalvontaviranomaisten kasvava kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan. Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona kaatavansa venäläis-venezuelalaisen verkoston, joka käytti Tetheriä (USDT) rahan siirtämiseen laittomasti.

Kansainväliset pakotteet asetettiin aggressiivisesti Venäjää vastaan Ukrainan miehityksen jälkeen helmikuussa. Tämä nosti nopeasti parrasvaloihin kryptovaluutan ja sen mahdollisen kyvyn kiertää tällaisia pakotteita.

Sensuurin vastustuskyky on krypton peruspilari

Yhdessä mielessä sensuurin vastustus on suurta. Itse asiassa se on yksi kryptovaluutan selkärangoista. Tuon hajauttamisen houkuttelevan laadun ansiosta yksilöt saavat kyvyn hallita omaisuuttaan ja välttää hallitusten ja muiden keskusyksiköiden vaikutusvaltaa.

Tämä hajauttaminen ja sensuurin vastustus tarjoaa kaikenlaisia etuja. Ajattele niitä, jotka elävät epäluotettavien hallintojen alaisina ja joilla on nyt mahdollisuus hallita varallisuutta. Kansalaiset, jotka näkevät massainflaation epäpätevien hallitusten kautta, jotka voivat nyt yksinkertaisesti ostaa vakaita kolikoita pienellä vaivalla ja tallentaa siten arvonsa USD:ssä.

Nämä edut ovat enemmän tai vähemmän kaikkien tiedossa. Minulle he esittävät joitakin syitä, miksi olen niin innostunut tästä oudosta pienestä toimialasta. Se auttaa murtamaan taloudellisia etuoikeuksia ja antaa kehitysmaiden kansalaisille mahdollisuuden säilyttää vaurautensa. Toki bitcoin on uskomattoman epävakaa ja tällä hetkellä karkeasti sopimaton arvon säilyttäjäksi, mutta kryptovaluutta ulottuu myös stabiileihin kolikoihin, vähemmän haihtuviin kolikoihin – vaihtoehtoja on koko joukko.

Onko hajauttaminen myös haitta?

Monet arvostelevat Tetheriä sen vuoksi, että se on keskitetty. Voi – olet Yhdysvaltain hallituksen oikkujen alainen, he väittävät. Ja he ovat oikeassa. Katso viime kuun tapahtumia Tornado Cashilla, Ethereumin käteissekoittimella, niin näet tämän.

Hallitus voi määrätä Tetherin jäädyttämään lompakot milloin tahansa, ja Tetherin on noudatettava. Ne ovat säännelty yritys – ja näin säänneltyjen yritysten on toimittava.

Tästä syystä olen väittänyt niin kauan siitä, kuinka keskitetty Ethereum on. Koko ekosysteemi on niin riippuvainen keskitetyistä talleista, kuten Tether ja Circle. Jos järjestelmän läpi virtaava pääoma on keskitetty ja sensuroitu, miten Ethereumia – tai DeFiä yleensä – voidaan hajauttaa?

Mutta meidän on kohdattava myös hajauttamisen haitat. Niin maaginen kuin se onkin – ja kaikille oville, jotka se avautuu – siinä on myös erittäin merkittäviä haittoja. Toimijoiden kyky kiertää kansainvälisiä pakotteita on yksi. Tämä on pahaenteinen mutta hyvin todellinen todellisuus – hajautetut kryptovaluutat auttavat tässä.

Mitä tällä viikolla tapahtui?

Tämän viikon ilmoitus – että Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti syytteen viittä venäläistä ja kahta venezuelalaista, joita syytetään maailmanlaajuisen rahanpesuverkoston ylläpitämisestä ja kaupankäynnistä sanktioiden kohteena olevien yritysten kanssa – korostaa, kuinka todellinen ongelma tämä on.

Oikeusministeriö ilmoitti, että syytetty helpotti satojen miljoonien öljytynnyrien kauppaa, jotka toimitettiin myöhemmin venäläisille ja kiinalaisille ostajille. Lisäksi kohortin jäseniä syytettiin sotateknologian salakuljetuksesta Venäjälle.

Kun Venäjä jatkaa Ukrainan terrorisoimista, tämä maalaa synkän kuvan kryptovaluutoista, jotka auttoivat sotaa. The Blockin mukaan yksi syytetyistä, Venäjän kansalainen Juri Orekhov, kertoi rikoskumppanilleen ”ei hätää, ei stressiä”. Heti kun aloitamme laiturin, siirrymme välittömästi. USDT toimii nopeasti kuin tekstiviesti.

Myös Venäjä-mieliset puolisotilaalliset ryhmät ovat raportoineet käyttäneen kryptovaluuttoja toimintansa rahoittamiseen. Tämän jälkeen Ukraina on hyödyntänyt kryptolahjoituskulmaa huomattavasti enemmän – kerännyt yli 100 miljoonaa dollaria varapresidenttinsä Twitterissä esittämän vetoomuksen seurauksena.

Ja tämä koskee Tetherin kaltaista keskitettyä kryptovaluuttaa, mikä tarkoittaa, että mahdolliset huolenaiheet ulottuvat kaikkeen kryptovaluuttaan, ei vain hajautettuihin kolikoihin. Jälkimmäisten osalta lainvalvontaviranomaisten mahdollisuudet rajoittaa laitonta toimintaa ovat kuitenkin huomattavasti vähentyneet – sekä uskomaton siunaus että pelottava mahdollisuus.

Onko se sen arvoista?

Kuten monissa asioissa, siinä on hyvää ja huonoa.

Kyse on siitä, painavatko plussat negatiiviset. Ylittääkö hajauttamisen voima ja kaikki hyvä, mitä se voi tarjota maailmalle, suurempi kuin huonojen toimijoiden mahdollisuudet asioida vapaammin?

Uskon, että näin tapahtuu, mutta meidän on oltava varovaisia sen suhteen, miten toimimme tässä, mutta emme saa unohtaa tämän teollisuuden reuna-alueilla tapahtuvia erittäin synkkiä asioita. Myös lainvalvonnalla on tietysti oma osansa, ja tämän viikon kehitys osoittaa, että he alkavat tehdä sitä yhä enemmän.

Tämän sulkemiseksi hajauttaminen on hämmästyttävää. Mutta se ei ole täydellinen – ja se on tunnustettava. Toivottavasti hyvä voi jatkossakin painaa pahan puolelle. Mutta seuraavan kerran kun vahatat lyyristä utopistista tulevaisuutta, joka on rakennettu hajautetun kehyksen varaan, ota huomioon se tosiasia, että siinä on myös puutteita.