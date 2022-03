Makrotaloudellinen kuva ja lisääntynyt geopoliittinen paine ovat saaneet Harmonyn (ONE) putoamaan melkoisesti tammikuusta lähtien. Vaikka on ollut aikoja, jolloin token on antanut viitteitä noususta, se on aina kaatunut takaisin. Mutta onko tämä muuttumassa? Tässä ensin muutamia kohokohtia:

Harmony (ONE) on perustanut vahvan kysyntäalueen 0,106 ja 0,121 dollarin välille.

Kirjoitushetkellä kolikon kauppa kävi hieman sen yläpuolella, 0,125 dollarissa.

Jos ONE tulee tälle vyöhykkeelle, voimme nähdä jonkin verran lisääntynyttä ostamista häriltä.

Tietolähde: Tradingview

Harmony (ONE) – Onko härkäjuoksu mahdollista?

Kuten edellä todettiin, suurimman osan vuodesta 2022 Harmony (ONE) on ollut suurelta osin laskutrendissä. On erittäin epätodennäköistä, että tämä laskeva trendi kääntyy lähitulevaisuudessa. Sellaisenaan ilmapiiri kryptomarkkinoilla on edelleen suurelta osin pelottava, koska sijoittajat pelkäävät lisääntyneitä makrotaloudellisia ja geopoliittisia paineita.

Mutta lyhytaikaiset härkäjuoksut ovat edelleen mahdollisia Harmonyn (ONE) suhteen. Kolikko on tällä hetkellä matkalla tärkeälle kysyntäalueelle 0,106–0,121 dollarin välillä. Tämä käynnistää todennäköisesti nousun, joka voi työntää ONE:n lähitulevaisuudessa kohti 0,164 dollaria.

Tämä edustaa 30 %:n voittoa nykyisestä hinnasta, joka kirjoitushetkellä oli 0,125 dollaria. Mutta jatkuvat voitot yli 0,164 dollarin ovat erittäin epätodennäköisiä. ONE todennäköisesti vetäytyy, kun se testaa hintaa, yrittäen jälleen löytää lisäkysyntää.

Miksi Harmony (ONE) on aliarvostettu?

Jokaisen sijoittajan avain on löytää sellainen krypto-omaisuus, joka on aliarvostettu. Harmony (ONE) on yksi niistä. Kolikko on pudonnut jyrkästi kaikkien aikojen ennätyksistään ja on raportoinut tappioista suurimman osan vuotta 2022.

Mutta hankkeessa on siitä huolimatta paljon potentiaalia, ja taustalla olevat perusteet ovat erittäin hyvät. Itse asiassa Harmonyn yleiset näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen erittäin positiiviset, viimeaikaisista myllerryksistä huolimatta. Tämä hetki on siksi juuri oikea hankkia sitä vielä edulliseen hintaan.