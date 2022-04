Harmony (ONE) nautti kunnollisesta viikosta. Kolikko onnistui raportoimaan kaksinumeroisia voittoja, mutta tästä huolimatta se ei ylittänyt ratkaisevaa vastusaluettaan. Odotamme kuitenkin kolikon saavan takaisin vauhtinsa ja työntävän sen arvon edelleen ylöspäin. Tässä joitain tärkeimmistä kehityksistä:

Harmony on kohdannut ratkaisevan vastustuksen 0,18 dollarissa viimeisen 7 päivän aikana

ONE hylättiin useita kertoja tällä kynnysarvolla ja on sittemmin vetäytynyt

On todennäköistä, että kolikko testaa vyöhykkeen uudelleen tällä viikolla ja murskaa sen samalla

Tietolähde: Tradingview

Harmony (ONE) – kuinka se nousee 0,27 dollariin

Ei ole epäilystäkään siitä, että kryptomarkkinat ovat nyt kääntymässä nousuun. Alkuvuoden erittäin vaikean jakson jälkeen näyttää siltä, että useimmat kolikot ovat onnistuneet palautumaan, ja ainoa tie on ylöspäin. Vaikka Harmony on noussut huomattavasti, kolikko on kuitenkin hylätty tiukasti sen 200 päivän SMA-linjalla 0,18 dollarissa.

Tämän seurauksena ONE näyttää menettäneen hieman noususuuntaansa. Tämän päivän hintakehitystä tarkasteltaessa, kolikon arvo kuitenkin vahvistui 0,16 dollariin. On todennäköistä, että ONE rikkoo vihdoin yli 0,18 dollaria tulevalla viikolla.

Kun tämä tapahtuu, härät ovat täysin hallinnassa ja todennäköisesti vievät kolikon kohti 0,27 dollaria ennen vetäytymistään. Tämä tarkoittaa lähes 70 prosentin nousua sen nykyisestä hinnasta.

Miksi Harmonya (ONE) pitäisi harkita?

Viimeaikaisista nousuista huolimatta, ONE on edelleen lähes 60 % kaikkien aikojen ennätyksestään, 0,38 dollarista. Mutta nouseva vauhti, jota näemme markkinoilla juuri nyt, tekee kolikosta kunnollisen oston sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Tärkeintä on seurata, kuinka kauan kestää, että ONE ylittää 0,18 dollaria. Kun tämä tapahtuu, odota ratkaisevaa nousutrendiä, joka helposti voi tuottaa kaksinumeroisia voittoja lähitulevaisuudessa.