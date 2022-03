Kryptomarkkinoilla viime päivinä havaittu yleinen heikkous on saanut monet kolikot putoamaan, eikä Hedera (HBAR) eroa tässä muista. Mutta tästä huolimatta kolikko pysyy silti tärkeän tukialueensa yläpuolella. Kuinka kauan se oikein voi viipyä siellä? Tässä muutamia kohokohtia:

0,19 dollarin tuki on edelleen kriittinen HBAR:lle lähipäivinä.

Kolikko on tällä hetkellä sen yläpuolella, arvon ollen noin 0,201 dollaria.

Jos HBAR ei pysty pitämään kyseistä tukea, se voi pudota aina 0,15 dollariin.

Tietolähde: Tradingview

Hedera (HBAR) – Mitä tarkastella?

Kryptomarkkinoiden epävakaus on tehnyt erittäin vaikeaksi ennustaa hintatoimia, pelkästään teknisten seikkojen perusteella. Mutta yksi asia, jonka tiedämme HBAR:sta, on se, että 0,19 dollarin tuki on pysynyt melko vahvana viimeaikaisesta heikkoudesta huolimatta. Härkien avain tällä hetkellä on keskittyä kyseisen hinnan ympärille.

Toistaiseksi HBAR:lla menee hyvin ja sen kauppa on noin 0,20 dollaria. Kun hinta vakiintuu, seuraava nousu voi viedä HBAR:n kohti 0,34 dollaria. Mutta jos karhut jatkavat työntämistä ja HBAR putoaa alle 0,19 dollarin, näemme todennäköisesti lisää heikkoutta.

Itse asiassa kolikko menee todennäköisesti 0,15 dollarin pohjalukemiin. On olemassa riski, että jatkuva heikkous saattaisi nostaa hintaa kohti helmikuun alimpia, 0,09 dollarin, lukemia.

Kenen kannattaisi ostaa Hedera (HBAR)?

Hedera (HBAR) on yritystason verkko, joka toivoo saavansa voimaa hajautettuun talouteen. Projekti on houkutellut paljon investointeja, ja noin 4 miljardin dollarin markkina-arvollaan se on yksi markkinoiden suurimmista kryptovaroista tällä hetkellä.

Joten jos etsit kryptoa, jolla on vakava hyöty ja positiiviset pitkän aikavälin näkymät, Hedera (HBAR) on täydellinen. Hanke on monipuolistanut palveluaan ja houkuttelee edelleen runsaasti kehittäjiä. Sillä on potentiaalia kasvaa yhtä suureksi kuin Ethereum.