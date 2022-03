Perjantaina julkaistun Bloomberg-raportin mukaan hedge-rahasto Fir Tree Capital Management, jolla on 4 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja, teki suuren lyhyen vedon Tetheriä (USDT), vakaata kolikkoa vastaan, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Yksi-yhteen tausta

80 miljardin dollarin markkina-arvollaan, Tether on maailman kolmanneksi suurin kryptovaluutta vain Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen. Yhtiö on pitkään ollut ristiriidassa syytöksistä, joiden mukaan 80 miljardin dollarin arvoisia varoja ei pidetä yksittäin kryptovaluutan tukemiseksi, minkä yritys on toistuvasti yrittänyt selvittää, mutta ongelma ei katoa.

Itse asiassa haastattelin Tetherin teknologiajohtajaa, Paolo Ardoinoa, viime viikolla sen jälkeen, kun sveitsiläinen Luganon kaupunki ilmoitti Tetherin hyväksymisestä lailliseksi maksuvälineeksi, ja kysyin häneltä, onko kaupungilla huolia siitä, oliko kryptovaluutta täysin tuettu:

CoinJournal: Hakiko Lugano takeita siitä, onko Tether 100-prosenttisesti tuettu, vai olivatko he tyytyväisiä siihen, mitä Tether on jo julkistanut asiasta?

Paolo Ardoino: Tether ja Luganon kaupunki keskustelivat avoimesti yritystä koskevista väärinkäsityksistä. Tether on julkisesti ilmoittanut, että se käy jatkuvasti keskusteluja sääntelijöiden ja lainvalvontaviranomaisten kanssa, ja on tehnyt rohkeita ponnisteluja täyttääkseen kaikki avoimuuspyynnöt.

Fir Tree Capital Management pysyy kuitenkin epäilijöiden joukossa, ja Bloombergin raportin mukaan yhtiö odottaa saavansa maksun 12 kuukauden kuluessa. Syynä on pääasiassa Tetherin siteet kiinalaisiin kiinteistökehittäjiin, ja Evergrande Groupin viime vuoden taloudelliset paljastukset aiheuttivat kuohuntaa. Alun perin kryptomarkkinoita pelästyttänyt Tether vahvisti, että Evergrande Groupin kaupalliset paperit eivät kuuluneet yrityksen omistamiin 24 miljardin dollarin arvoisiin korkeatuottoisiin kaupallisiin papereihin. Ilmeisesti tämä on väite, jota Fir Tree ei usko.

Shorttaamisen rakenne

Vaikka yksityiskohtia lyhyeksi shorttaamisen rakenteesta ei ole julkistettu, voimme spekuloida, kuinka se voidaan rakentaa. Ottaen huomioon sen tosiasian, että Tether on vakaa kolikko, jolla ei ole hintavaihtelua (eli sen kauppa käy aina 1 dollarilla), shorttaus on epätavallinen. Jos tyypillisesti lyhyeksi shorttaamalla on rajoittamaton haittapuoli (koska shorted-osakkeella tai rahoitusvälineellä ei ole teoriassa rajoituksia nousulle), tilanne on erilainen, koska Tether ei nosta hintaa missään olosuhteissa.

Todellisuudessa se muistuttaa todennäköisemmin luottoriskinvaihtosopimuksen (CDS) ostamista velkasitoumuksesta, jonka kaltaiset tulivat valtavirtaan viime vuosikymmenen suuren talouskriisin aikana (ja olivat Hollywoodin menestyssarjan The Big Short aiheena). Fir Tree maksaa todennäköisesti kiinteän eron lyödäkseen vetoa Tetheriä vastaan ja saa suuren voiton, jos Tether laiminlyö maksun (vaihtoehtoisesti, jos maksuhäiriö tulee todennäköisemmäksi markkinoiden silmissä, ero laajenee sopimuksessa ja Fir Tree voisi lunastaa voiton).

Epäsymmetrinen hyöty

Näin ollen hedge-rahaston vedolla on epäsymmetrinen voittoaikataulu ylöspäin. Jos Tether ei tietenkään pysty maksamaan ja he saavat voittonsa, kryptovaluuttamarkkinat todennäköisesti romahtavat. Tetherin keskeistä merkitystä koko ekosysteemille ei voi liioitella – stablecoin selvittää yli 50 miljardin dollarin päivittäisen kaupankäyntivolyymin (vertailun vuoksi Applen osakevolyymi on keskimäärin 98 miljoonaa dollaria päivittäistä volyymia, kolmen viime kuukauden aikana).

Tetherin tilavuus 24 tunnin aikana vuosina 2019-2021 Statistan kautta

Tether-skeptikoille tämä ei ole uutta, mutta tämä merkitsee Fir Treen varsin korkean profiilin liikettä, vaikka kyseessä onkin vähäriskinen ja korkean palkkion rakenne. Rahaston oletetaan aloittaneen Tetherin shorttauksen viime heinäkuussa, kun taas Bloomberg väittää myös Fir Treen harkitsevan erillisen rahaston perustamista, yksinomaan Tetherin oikosulkemiseen, mikäli asiakkaiden kiinnostusta riittää.

Kryptosijoittajien vuoksi ympäri maailmaa toivotaan, että Tether on itse asiassa se, mitä he väittävät olevansa – täysin tuettu. Jos ei, Christian Balen seuraava rooli voisi olla Fir Treen johtaja.