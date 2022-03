Heroes of Mavia, Skrice Studiosin kehittämä ja Binancen tukema lohkoketjupohjainen play-to-earn MMO-strategiapeli, on ilmoittanut yhteistyöstään Tribe Gamingin kanssa, mikä edistää merkittävästi esports-keskeistä P2P-pelaamista. Tribe Gaming on yksi suurimmista e-urheiluorganisaatioista ympäri maailman.

Kumppanuus antaa Tribelle mahdollisuuden laajentaa esports-pelialoitettaan blockchain-peleihin. Tribe on jo erittäin suosittu mobiilipelien kehittäjänä, ja lohkoketjuun lähteminen antaa sille yliotteen kilpailijoidensa joukossa.

Triben pelien luojat ja pelaajat tuovat jatkuvasti yli 100 miljoonaa katselukertaa kuukaudessa.

Kumppanuutta Tribe Gamingin perustaja ja toimitusjohtaja, Patrick Carney, kommmentoi seuraavasti:

”Olemme Tribessä tutkineet huolellisesti oikeaa P2E-projektia integroidaksemme Tribe IP:n sisälle, ja yhteistyö Mavian kanssa on jännittävä mahdollisuus. Suhtaudumme innokkaasti projektin tulevaisuuteen ja odotamme innolla Mavian jatkuvaa kehitystä pelin lähestyessä julkaisuaan."

Tribe omistaa nyt tontteja Mavian fantasiasaarelta

Osana kumppanuutta Tribe omistaa nyt kymmeniä Legendaarisia tontteja Mavian fantasiasaarella. Se tekee näille tonteille oman tuotemerkkinsä, jotta sen tuotemerkki voisi näkyä Heroes of Mavia -pelissä.

Tribellä tulee olla myös ainutlaatuisia pelin sisäisiä skinejä ja koristeita, jotka on räätälöity Tribe-brändäyksen mukaan.

Kumppanuus todistaa, että Crypto.com Capitalin, Binance Labsin ja Genblock Capitalin tukema Mavia asettaa hieman vetoa esports-pelaamiseen. Se myös vahvistaa Mavian asemaa suurimpana e-urheiluun keskittyvänä P2E-pelinä.

Skrice Studiosin vastaava tuottaja, Yvan Feusi, kommentoi kumppanuutta:

"Tiimimme ei voisi olla onnellisempi saadessaan Triben Mavian viralliseksi kumppaniksi. Kun jatkamme pelimme työntämistä kilpailupelaamisen ja e-urheilun alueelle, on tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä tämän alueen kokeneiden veteraanien kanssa. Tribellä ei ole ainoastaan mobiilipelien suurimmat sisällöntuottajat, vaan heillä on myös kokemusta ja kykyä auttaa Maviaa kehittämään potentiaaliaan tulla lohkoketjun menestyspeliksi."