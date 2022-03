Holo Chain (HOT) lämpenemässä – tästä syystä se kannattaa ostaa

Kryptomarkkinat ovat yleisesti ottaen poistumassa viime viikkojen konsolidaatiojaksosta. Kolikot nousevat, ja Holo Chain (HOT) on yksi niistä. Itse asiassa HOT on ollut yksi viime viikon parhaista esiintyjistä. Tässä mitä sinun on hyvä tietää:

Kolikko oli noussut lähes 10 % viimeisen 24 tunnin aikana

HOT on myös noussut noin 30 % viimeisen 7 päivän aikana

Tämä nousutrendi jatkuu todennäköisesti myös tulevalla viikolla

Tietolähde” Tradingview

Miksi Holo Chain (HOT) kiihtyy?

Pääsyy siihen, miksi HOT koki nousun viime päivinä, oli sen uusi ekosysteemien roadmappia koskeva ilmoitus, joka näyttää tekevän projektista valtavan. Mutta siitä huolimatta HOT oli itse asiassa osoittanut paljon nousevia merkkejä jo aiemmin.

Se oli esimerkiksi onnistunut ylittämään ratkaisevan 0,004 dollarin ylävastusalueen. Myös kolikko nousi kuukauden korkeimmilleen viikon alussa. Nouseva näkymä säilyy edelleen ennallaan. Itse asiassa tarkastelemme, voivatko härät nostaa hinnan yli 0,006 dollarin.

Jos näin tapahtuu, voimme nähdä ratkaisevia voittoja, jotka voivat kohdistaa sen hinnan 0,01 dollariin lähitulevaisuudessa. Tämä merkitsee 50 % nousua nykyisestä hinnasta. Mutta jos hinta putoaa alle 0,004 dollarin, voi seurata lisäheikkoutta.

Pitäisikö Holo (HOT) ostaa?

Holo markkinoi itseään vertaisketjuna, joka toivoo tarjoavansa nopean ja luotettavan infrastruktuurin hajautettujen sovellusten käyttöönotolle. Hankkeessa otetaan käyttöön myös uusia työkaluja, jotka auttavat kuromaan umpeen hajautettujen ja keskitettyjen järjestelmien välistä kuilua.

Perusasiat ovat todellakin melko hyvät, ja olemme nähneet paljon joustavuutta HOTin suhteen. Pidemmällä aikavälillä odotamme hintanäkymien pysyvän positiivisina ja toiveikkaina.