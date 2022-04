Huhtikuun ostoslista: 3 altcoinia, joita harkita juuri nyt

Aloittaessamme aivan uuden kuukauden, kryptomarkkinat ovat viime viikkoina näyttäneet melko hyvältä. Sijoittajien tunnelma on nyt erittäin myönteinen, ja alamme nähdä, että useimmat kolikot saavat takaisin vuoden alussa hankitut tappionsa. Huhtikuu on siis muodostumassa hyväksi ostajan markkinaksi, ja tässä syy miksi:

Useimmilla kolikoilla on nousevat näkymät lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä

Itä-Euroopan konfliktiin ja koronnostoihin liittyvät pelot hinnoitellaan nyt

Sijoittajat lopettavat odottavan asenteen ja hyppäävät takaisin markkinoille

Nämä tekijät mielessämme ajattelimme, että olisi hienoa luoda luettelo mahdollisista altcoineista, joita kannattaa harkita huhtikuussa. Tässä ne ovat:

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) oli yksi parhaiten menestyneistä kolikoista maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana. Mutta siitä lähtien olemme nähneet jyrkän pudotuksen. Tämä voi viitata siihen, että kolikko on itse asiassa käynyt läpi korjauksen, jota voidaankin odottaa suuren rallin jälkeen.

Alaspäin kohdistuvat riskit ovat siksi suhteellisen alhaiset muihin kolikoihin verrattuna. Tästä syystä HBAR on kunnollinen osto huhtikuulle, ja markkinatilanteen parantuessa on vain ajan kysymys, milloin se jatkaa härkäjuoksuaan.

Waves (WAVES)

Aivan kuten HBAR, myös Waves (WAVES) on nähnyt huomattavan korjauksen ennennäkemättömän rallin jälkeen. Kolikko on itse asiassa menettänyt noin 46 % viimeisen 7 päivän aikana. Vaikka tämä ei aina ole hyvä merkki, se on silti odotettu tulos, kun otetaan huomioon ralli, jonka WAVESin koki.

Nexo (NEXO)