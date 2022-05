ICONFi, hybridisäästöalusta, käynnistää My Crypto -palvelun

ICONFi, hybridi krypto-säästö- ja panostusalusta, julkaisee My Crypto -palvelun käyttäjien avuksi.

Palvelun avulla käyttäjät voivat tarkistaa saldot reaaliajassa ja lisätä API:n kryptopörsseistä, kuten Binancesta ja Coinbasesta, Coin Journal sai tiedon lehdistötiedotteesta.

Multitaskaamisen lopettaminen

Pörssien listatessa erilaisia tokeneita ja kolikoita, kryptokäyttäjät käyttävät niistä monia erilaisia. Treidaajat ja sijoittajat kamppailevat tarkistaakseen pörssiensä saldot. Saldojen tarkistaminen vaihtosovellusten kautta on ärsyttävää.

My Crypto -palvelu ratkaisee tämän ongelman

My Crypto ratkaisee tämän ongelman, mahdollistamalla ICONFi-käyttäjien nähdä eri pörssien saldot, mikä tekee varojen hallinnasta erittäin helppoa. Sovelluksella ei ole pääsyä resursseihin, ja se on vain luku -sovellusliittymä.

Suorakaupan sijoitetun pääoman tuottoa on myös mahdollista verrata ICONFin erilaisiin talletuskorkoihin. ICONFin kasvusta vastaava johtaja, Steve Cho, sanoi:

My Crypto -palvelun odotetaan käsittelevän monien erilaisten vaihtolompakoiden käsittelyä. Se näyttää myös käyttäjien kryptovarallisuuden kokonaisarvon BTC:ssä, jolloin on helpompi nähdä, kuinka paljon kryptovaroja heillä on vaihtolompakoissa ja ICONFi-lompakoissa yhteensä. Monet ICONFi-käyttäjät laittavat BTC-, ETH-, USDT- ja USDC-tilinsä ICONFi Flexible -tilille saadakseen peruskorot, koska sillä ei ole lukitusaikaa. Ihmiset haluavat aina saada suurimman voiton toimistaan, ja ICONFi-käyttäjät vain tietävät, että tämä on paras vaihtoehto, joka heillä voi olla ilman, että heillä on riskiä lukkiutumisesta, koska kryptomarkkinat muuttuvat paljon.

ICONFin toimitusjohtaja, Sean Kim, lisäsi:

ICONFin visio on tehdä kryptosta simppeliä – haluamme tarjota helppoja ja käteviä kryptorahoituspalveluita krypton käyttäjille. ICONFi jakaa virallisesti markkinoiden korkeimmat BTC-korot (ilman alustatokeneita) ja se on ainoa krypto-säästöalusta, joka tarjoaa käyttäjilleen kiinteät korot. Kaikki muut alustat laskevat hintoja, jos käyttäjät tallettavat enemmän kryptoa, mikä kuulostaa erittäin absurdilta. Käyttäjät ansaitsevat enemmän tuottoa, jos he sijoittavat enemmän omaisuutta. Haluamme tukea kaikkia krypton käyttäjiä saamaan eniten irti Bitcoinistaan helpolla, yksinkertaisella ja kätevällä tavalla.