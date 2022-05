IDEX kasvaa huimasti muun muassa rajoitetun kolikkotarjonnansa vuoksi. Se sijoittui Hoo Exchangen, 17. toukokuuta julkaiseman, listan ensimmäiseksi 66,87 % kasvuvauhdillaan.

Pantinantaja käyttää IDEX-tunnusta ja ajaa Idexd pledge -ohjelmistoa solmun käyttämiseen. Pantinantajat ansaitsevat 50 % verkoston veloittamista transaktiomaksuista palkkiona työstään.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa IDEX:iä, tämä opas on sinua varten.

Mikä on IDEX?

Idex on ensimmäinen hybridilikviditeetti-DEX, joka yhdistää tilauskantamallin ja automaattisen markkinatakaajan. Se yhdistää perinteisen tilauskantamallin suorituskyvyn ja ominaisuudet, AMM:n turvallisuuteen ja likviditeettiin.

Idex ottaa innovatiivisen lähestymistavan hajautettuihin pörsseihin, yhdistämällä ketjun ulkopuolisen kaupankäynnin, moottorin ketjun sisäiseen kauppaan.

Tämä lähestymistapa poistaa epäonnistuneet kaupat ja tuhlatut rahat kaasumaksuihin, mikä tekee kaupankäyntikokemuksesta miellyttävämmän ja tehokkaamman.

Välitön kaupan toteutus estää frontend- tai sandwich-hyökkäykset, jolloin käyttäjät voivat käydä kauppaa odottamatta aiempien kauppojen ratkeamista. Kehittyneempiä toimeksiantotyyppejä ja kaupankäyntistrategioita voidaan toteuttaa, koska rajatoimeksiannot ovat mahdollisia.

Pitäisikö IDEX ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

IDEX – hinnan ennuste

IDEX rikkoi tänään 0,1 dollarin tason, mutta jatkaako se nousuaan? Wallet Investor on ehdottomasti sitä mieltä. He ennustavat sen arvoksi 0,63 dollaria 5 vuoden kuluttua.

Investointi kyseisen ajan sisällä tuottaa siten noin + 525 % tuloja. Jos sijoitat siihen 100 dollaria nyt, sinulla voi olla 625 dollaria vuonna 2027.

