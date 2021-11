MoonPay, Miamissa sijaitseva fintech-yritys, jonka avulla asiakkaat voivat ostaa ja myydä kryptoa helposti saatavilla olevien maksutapojen, kuten pankkisiirtojen ja luottokorttien, avulla, on nähnyt markkina-arvostuksensa nousevan 3,4 miljardiin dollariin 555 miljoonan dollarin rahoituskierroksen jälkeen.

Vaikka alusta on edelleen suhteellisen pienempi verrattuna joihinkin muihin kryptovaluutta-alan suurimpiin yrityksiin, sen tarjoamat palvelut vahvistavat sen läsnäoloa markkinoilla kryptovaluutan käyttöönoton lisääntyessä.

Juuri tässä mielessä toimitusjohtaja Ivan Soto-Wright näkee MoonPayn kasvavan, ja päätavoitteena on tehdä kryptovaluuttojen käyttömahdollisuuksista mahdollisimman helppoa.

MoonPay antaa käyttäjille tällä hetkellä helpon tavan ostaa Bitcoinia, Ethereumia ja muita kryptovaroja, mukaan lukien NFT-rahakkeet. Soto-Wrightin mukaan jatkokehityksen on tarkoitus tehdä yhdysvaltalaisesta fintechistä kaiken krypton, myös tokenisoitujen osakkeiden, ykköspaikka.

CNBC:n haastattelussa MoonPayn päällikkö totesi, että kaikki nämä ovat mahdollisia lohkoketjun ja krypton suhteen. Hän sanoo, että alusta kiertää edelleen tavoitteitaan, mutta se tarjoaa pian saumattomia ja lähes nollan transaktioita.

Since we launched in 2019, we've been committed to building tools that make the experience of buying and selling crypto so seamless! 💫

Our aim has always been to increase crypto adoption, and we're incredibly proud of the entire team at MoonPay who have made this possible.

