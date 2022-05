Ikoninen räppäri Ice Cube liittyy Dogecoin-joukkoon

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr.), ikoninen räppäri, on liittynyt Dogecoin-joukkoon ja tukee ”uskomatonta ja historiallista” DOGE-kauppaa. Hänen tulonsa Dogecoin-maailmaan liittyy läheisesti BIG3:een, koripalloliigaan, jonka perustaja hän oli.

BIG3:ssa on entiset NBA-tähdet kolmi-kolme-muodostelmassa, toisin kuin tavalliset viisi vastaan viisi koripallopelit.

Viime kuussa BIG3 lanseerasi uuden omistajaliiga-mallin, jonka avulla jokainen 12 joukkueesta voi myydä tokenisoidut panoksensa. Jokaiselle joukkueelle jaetaan 1 000 non-fungible tokenia (NFT:tä), eli 975 kultaista NFT:tä, joista jokainen on arvoltaan 5 000 dollaria, sekä 25 Fire NFT:tä, kukin 25 000 dollaria.

Keskiviikkona Bill Lee, MyDogen lompakon perustaja, twiittasi Ice Cubelle ”jos kaivaa DOGEa, niin minä ja DogeArmy otamme myös sellaisen”, viitaten Ice Cuben edelliseen viestiin, jonka mukaan Snoop Dogg oli ostamassa kaksi joukkuetta.

Vastatessaan Leelle, Ice Cube twiittasi: ”Hei Bill, tiedät, että tuen DogeArmya.”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022