Ethereum (ETH) on toipunut viime päivinä sen jälkeen, kun se on tankattu alimmalle tasolle kuukausiin. Kolikko on kuitenkin valmis suurempaan nousuun vauhti-indikaattoreiden perusteella. Mutta sillä on silti edessään edelleen suuri nousuvastus ja heikkenemisriski. Tässä muutamia tärkeitä faktoja:

ETH sai takaisin 2 000 dollaria tämän viikon suuren myynnin jälkeen

RSI-indikaattorin hajoaminen ja liukuvan keskiarvon konvergenssihajoaminen osoittavat nousuvauhdin merkkejä

Mutta ETH pysyy edelleen paineen alla tärkeiden vastusvyöhykkeiden alapuolella

Tietolähde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Kuinka se saavuttaa 2 500 dollaria

Tällä hetkellä ei näytä siltä, että sijoittajat olisivat halukkaita ostamaan kolikoita. Nyt on siis myyjien markkinat, ja tällä viikolla näkemämme romahduksen pelätään olevan vasta alkua. Tästä huolimatta uskomme edelleen, että monet kolikot palautuvat lyhyellä aikavälillä, ja ETH on yksi niistä.

Erityisesti vauhti-indikaattorit näyttävät viittaavan siihen, että Ethereum tulee nousemaan. Suhteellisen voimaindeksin ero ja liukuvan keskiarvon konvergenssihajoaminen osoittavat positiivisia nousun merkkejä. Jos ETH todellakin pystyy pitämään hinnan yli 2 000 dollarin, nousu kohti 2 500 dollaria on mahdollista. Se ei kuitenkaan tule olemaan niin yksinkertaista.

Ensinnäkin ETH:n on vielä voitettava useita tärkeitä vastusalueita, mukaan lukien sen 50 päivän EMA-linja noin 2 349 dollarissa. Myös ralli, jonka näimme eilen laajemmilla markkinoilla, voi olla lyhytikäinen. Nämä riskit voivat vaikeuttaa ETH-härkien voittoja lyhyellä aikavälillä.

Palaako Ethereum 5 000 dollariin tänä vuonna?

Ethereumin ennustettiin menestyvän melko hyvin vuonna 2022. Osa analyytikoista tavoitteli jopa 10 000 dollarin tasoa ennen vuoden loppua.

Mutta sen perusteella, mitä markkinoilla on tapahtunut viime kuukausina, näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että kolikko voisi saavuttaa tällaisia korkeuksia. Palautus 5 000 dollariin on kuitenkin hyvin mahdollista. Mutta ETH kärsii erittäin korkeasta volatiliteetista ennen kuin se pääsee sinne.