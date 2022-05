Internet Computerin hintaennuste: Onko ICP hyvä sijoitus?

Internet Computerin (ICP/USD) hinta liikkui sivusuunnassa kryptovaluuttateollisuuden konsolidoitumisen jatkuessa. Tokenilla käydään kauppaa 8 dollarissa, mikä on noin 36 % viime viikon alimman tason yläpuolella. Se on edelleen noin 98 % alle kaikkien aikojen huippunsa, mikä nostaa sen kokonaismarkkina-arvon noin 1,8 miljardiin dollariin.

Palaako ICP takaisin?

Internet Computer on lohkoketjuprojekti, jonka sveitsiläinen Dfinity käynnisti vuonna 2021. Alustan tavoitteena on muodostaa perusta web 3.0:lle, auttamalla kehittäjiä rakentamaan laadukkaita sovelluksia.

Sen alustalla on parempia ominaisuuksia kuin muilla lohkoketjuilla, kuten Ethereumilla ja Solanalla. Esimerkiksi sen tiedontallennus-kustannukset ovat noin 0,46 dollaria per Gt kuukaudessa, mikä on noin 100 000 kertaa alhaisempi kuin Solanan. Samaan aikaan sen hajautetut sovellukset toimivat 100-prosenttisesti ketjussa ja ovat DAO:n omistamia.

Kehittäjien mukaan, sen ekosysteemistä on tullut suosittu tekijöiden keskuudessa. Suosituimpia Internet Computerin avulla rakennettuja sovelluksia ovat muun muassa Fleek, OpenChat, Internet Identity ja Motoko Playground. He uskovat, että useammat kehittäjät omaksuvat alustan tulevaisuudessa.

Vaikka Internet Computerin lohkoketjun aktiviteetti on nousussa, ICP:n hinta ei ole toiminut yhtä hyvin. Se on menettänyt yli 98 % arvostaan ja on nyt maailman 40. suurin projekti.

On useita syitä, miksi ICP:n hinta on jäänyt markkinoiden jälkeen. Ensinnäkin sijoittajat eivät ole omaksuneet kolikkoa sen romahduksen jälkeen, joka tapahtui pian projektin lanseerauksen jälkeen. Toiseksi alan kilpailullinen luonne herättää huolta. Joitakin merkittävimpiä tekijöitä, joiden kanssa se kilpailee, ovat Avalanche, Solana ja jopa Ethereum.

Lisäksi, kuten muutkin kryptovaluutat, sijoittajat pelkäävät Yhdysvaltain keskuspankin järjetöntä asennetta. Pankki on sitoutunut jatkamaan korkojen nostamista, taistellakseen inflaatiota vastaan. Lisäksi Terra LUNA:n äskettäinen törmäys ei ole auttanut ICP:tä ja muita kolikoita.

Internet Computer – hintaennuste

Neljän tunnin kaaviosta voidaan nähdä, että ICP:n hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime viikkoina. Se putosi 5,87 dollariin viime viikolla Terra LUNA:n verilöylyssä. Se on pysynyt purppuraisena näkyvän laskevan trendiviivan alapuolella. Kolikko on myös laskenut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen.

Tästä syystä Internet Computerin hinnan pienimmän vastuksen polku on alhaisempi, ja seuraava tukitaso on 5,50 dollaria.