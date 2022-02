Intia alkaa periä 30 prosentin veroa kaikista kryptovaluuttasiirtojen tuloista, maan valtiovarainministerin Nirmala Sitharamanin mukaan.

Ministeri totesi maanantaina pitämässään budjettipuheessa, että tilikaudella 2022-23 viranomaiset pyrkivät saamaan kaiken digitaalisen omaisuuden siirrot ja tulot, mukaan lukien non-fungible token (NFT) verotuksen alle.

Voittojen 30 prosentin verotuksen lisäksi, Intialla on myös 1 prosentin vero, jonka hallituksen virkamies sanoi olevan vähennetty lähdevero (TDS). Tätä maksua sovelletaan kryptovaluuttojen siirtoon liittyviin maksuihin tai kuluihin, Sitharaman lisäsi.

Myös kryptolahjoja verotetaan ministerien veroesitysten mukaan siten, että verottaja kohdistuu kryptolahjojen saajiin.

Finanssipäällikön mukaan, kryptovaluuttasijoituksista syntyneitä tappioita ei kompensoida muualla saaduilla voitoilla.

Kryptovaluuttapääoman voittovero ja muut maksut näyttävät osoittavan, että hallitus on vihdoin tunnustanut kryptovaluutan olemassaolon Intiassa. Se merkitsee huomattavaa muutosta koskien aikaisempia vaatimuksista kohdistaa kryptoihin yleinen kielto. Changpeng Zhao, maailman suurimman kryptovaluuttapörssi Binancen toimitusjohtaja, on yksi niiden joukossa, jotka huomauttivat tämän kehityksen todennäköisyydestä.

30 prosentin veroprosentti on kaksinkertainen verrattuna osakkeiden lyhyistä myyntivoitoista perittävään 15 prosentin veroon. Kryptoyhteisö ehti kuitenkin hyvin nopeasti huomauttaa, että Intian ehdotus kuuluu yhteen niistä veroluokista, joihin useimmat kryptovaluuttaa omistavat jo kuuluvat.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

— Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022