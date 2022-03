IoTeX teki sopimuksen Googlen kanssa maailmanlaajuisesta laajentumisesta

IoT-markkinat kasvavat 20 %:n CAGR:llä, mikä on plussaa IoTeX:lle

Laajemmat markkinat ovat nousujohteiset, mikä on plussaa sellaisille kryptoille, joilla on vahvat perusteet, kuten IoTeX

Kryptovaluuttamarkkinat ovat kääntyneet voimakkaasti nousuun viimeisen viikon aikana. IoTeX on yksi niistä, jotka ovat saaneet eniten vauhtia, kasvaen yli 20 % pelkästään viimeisen 48 tunnin aikana. Vaikka tämä liittyy paljon markkinoiden nousuvauhtiin, IoTeX:n sisäiset perustekijät ovat myös tekijä, ja voimme nähdä, että IoTX jatkaa korkeampien hintojen nousua, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

IoTeX IOTX/USD on asettanut itsensä yhdeksi johtavista kryptovaluutoista, joka vie lohkoketju-teknologiaa nopeasti kasvaville IoT-markkinoille. IoTeX:n avulla IoT-laitteiden käyttäjät voivat hallita paremmin tietojaan ja olla vuorovaikutuksessa Internetiin turvallisemmin.

IoT-markkinoiden arvo on nyt 308,97 miljardia dollaria. Sen odotetaan kasvavan 25 prosentin kertyvävällä vuotuisella kasvuprosentilla vuoteen 2028 mennessä, joten markkinoiden arvo on biljoonia dollareita tulevina vuosikymmeninä. Tästä syystä IoTeX on luonut korkean profiilin kumppanuuksia, jotka todennäköisesti vaikuttavat hyvin sen hintadynamiikkaan tulevaisuudessa.

Aiemmin kuussa kävi ilmi, että IoTeX teki yhteistyötä Googlen kanssa, saavuttaakseen paremmin maailmanlaajuiset markkinat. IoTeX:n perustajan mukaan käyttöönotto kasvaa 20 % kuukaudessa, ja Google Cloudin kumppanuuden myötä laajentuminen voi tapahtua vieläkin kiihtyvällä vauhdilla.

IoTeX-hinta konsolidoituu pumpun jälkeen

Lähde: TradingView

Maaliskuun 21. päivän massiivisen pumpun jälkeen, IoTeX on konsolidoitunut muutaman viime päivän aikana. Sen arvo on vaihdellut 0,104 ja 0,10 dollarin välillä, mutta ostomäärät ovat nousussa. Jos IoTeX:llä on tarpeeksi suuret volyymit murtamaan 0,104 dollarin vastus, se saattaa testata 0,15 dollaria melko pian.

Yhteenveto

IoTeX on ollut viime päivinä yksi parhaiten suoriutuneista kryptoista. Tällä on paljon tekemistä markkinoiden nousun ja IoTeX-perusperiaatteiden kanssa, joihin kuuluu kumppanuus Googlen kanssa. IoTeX-ostomäärät kasvavat hintojen konsolidoituessa, mikä viittaa mahdolliseen murtautumiseen lyhyellä aikavälillä.