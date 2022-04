Ison-Britannian hallitus ilmoitti suunnitelmistaan aloittaa vakaiden kolikoiden säätely, mikä mahdollistaa niiden käytön tunnustettuna maksutapana maassa. Tämä on osa toimenpiteitä, joilla maasta tulee globaali krypto-omaisuusteknologian ja -sijoitusten keskus.

Muita toimenpiteitä ovat yhteistyö Royal Mintin kanssa NFT:n parissa, "rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin" säätäminen yritysten innovoinnin auttamiseksi, FCA:n johtama "CryptoSprint" ja sitouttamisryhmä, joka tekee tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden kanssa.

Iso-Britannian rahoituspalvelut ovat edelleen kärjessä

Toimenpiteillä pyritään houkuttelemaan työpaikkoja ja investointeja sekä antamaan kuluttajille enemmän valinnanvaraa. Niihin sisältyy myös tapoja tehdä Yhdistyneen kuningaskunnan verojärjestelmästä kilpailukykyisempi. Tämä rohkaisee krypto-omaisuusmarkkinoiden kehitystä edelleen.

Valtiovarainministeri, Rishi Sunak, kommentoi:

Tavoitteenani on tehdä Yhdistyneestä kuningaskunnasta globaali krypto-omaisuusteknologian keskus, ja tänään hahmottelemamme toimenpiteet auttavat varmistamaan, että yritykset voivat investoida, innovoida ja laajentaa toimintaansa tässä maassa. Haluamme nähdä huomisen yritykset, ja niiden luomat työpaikat, täällä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja tehokkaalla sääntelyllä voimme antaa heille luottamusta ajatella ja investoida pitkällä aikavälillä. Tämä on osa suunnitelmaamme varmistaa, että maan rahoituspalveluala on aina teknologian ja innovaatioiden eturintamassa.

Mahdollistaa stabiilien kolikoiden liikkeeseenlaskijoiden toiminnan ja sijoittamisen

Hallitus tuo vakaat kolikot maksusääntelyn piiriin, jolloin rahakkeiden liikkeeseenlaskijat ja palveluntarjoajat voivat työskennellä ja sijoittaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

He ilmoittivat myös suunnitelmistaan tarkastella DeFi-lainoja, joissa krypto-omaisuuden haltijat lainaavat niitä voittoa tavoitellen. Näihin lainoihin sovelletaan erityiskohtelua verotuksessa.

Lisäksi hallitus ryhtyy toimiin laajentaakseen sijoituspäällikköä koskevan poikkeuksen soveltamisalaa kattamaan kryptovarat. Sunak on tilannut kuninkaallisen rahapajan luomaan non-fungible tokenin (NFT:n) tänä kesänä.