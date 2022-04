Iso-Britannia on ryhtymässä stabiilien kolikkojen hyväksymiseen ja vastaaviin toimiin, pyrkiessään asettumaan maailmanlaajuiseksi krypto-omaisuusteknologian innovaatiokeskukseksi, valtiovarainministeri sanoi Fintech Week 2022 -tapahtumassa.

Iso-Britannia aikoo lisätä vakaat kolikot sähköisten maksujen sääntelykehykseen, mikä avaa omaisuuserän käyttöönottoa koko maassa.

Suunnitelmat tulivat julkisuuteen maanantaina, jota hallituksen virkamies korosti InnFin Global Finance Summit -tapahtumassa Lontoossa.

Valtiovarainministeri, John Glenin, mukaan hallitus etsii asianmukaisia ja toteutettavissa olevia toimia, joiden pitäisi asettaa Yhdistynyt kuningaskunta krypto-innovaatioiden eturintamaan.

Hallitus haluaa nähdä maasta tulevan "globaali keskus" kryptoteknologialle ja investoinneille, Glen sanoi.

Ja yksi vaiheista sisältää maan sääntelyohjeiden asteittaisen hienosäädön, jotta stabiileista kolikoista tulee laillinen maksuvaihtoehto kuluttajille. Nämä vaiheet räätälöidään myös tukemaan stablecoinin liikkeeseenlaskijoita ja palveluntarjoajia.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Valtiovarainministeriön suosituksiin kuuluu myös oivallus, että digitaalisen omaisuustilan kasvu voisi antaa suuren sysäyksen kuluttajien valinnalle. Sellaisenaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tarkastelee uutta sääntelyä, joka voisi tukea stablecoin-sektorin lisäksi muita aloja laajemmilla digitaalisten omaisuuserien markkinoilla.

"Jos kryptoteknologiat ovat suuri osa tulevaisuutta, niin me, Iso-Britannia, haluamme olla mukana", Glen sanoi UK Fintech Week 2022 -tapahtumassa.

Suunnitelmia stabiilien kolikoiden tuomisesta Ison-Britannian sääntely-ympäristöön on tehty viime vuodesta lähtien. Koko ideassa on kuitenkin uusi tahti.

Maanantaina HM Treasury (Ison-Britannian talous- ja valtiovarainministeriö) ilmoitti, että valtiovarainministeri, Rishi Sunak, oli pyytänyt kuninkaallista rahapajaa luomaan NFT:n ja laskemaan sen liikkeeseen kesään mennessä.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022