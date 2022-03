Muutaman viime kuukauden aikana, Jasmy Coin (JASMY) on suurelta osin ollut vahvassa laskutrendissä. Kolikko on useaan otteeseen yrittänyt nostaa vauhtiaan, mutta se on epäonnistunut useimmissa yrityksissään. Joten mitä tulevaisuus tuo tullessaan JASMY-sijoittajille? Tässä muutamia kohokohtia:

Kolikko lähestyy tällä hetkellä kaikkien aikojen alhaisimpia lukemiaan.

JASMY on myös pudonnut lähes 100 % kaikkien aikojen ennätyksistään.

Kirjoitushetkellä Jasmy Coinilla (JASMY) käytiin kauppaa 0,01266 dollarilla.

Tietolähde: Tradingview

Jasmy Coin (JASMY) – Tulevaisuuden ennuste

Laajemmat kryptomarkkinat ovat tietysti romahtaneet ja monet kolikot ovat ottaneet osakseen tappioita. Mutta Jasmy Coin (JASMY) on ollut toisella laskutasolla. Kolikko on itse asiassa lähellä kaikkien aikojen alhaisinta tasoaan juuri nyt. Se on myös kaatunut massiivisesti edellisestä kaikkien aikojen korkeimmasta arvostaan.

Jasmy Coin (JASMY) on myös alhaisempi kuin sen 25 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo. Kaikki nämä merkit viittaavat jatkuvaan laskuun lähitulevaisuudessa. Mutta ehkä yksi optimistinen merkki on se, että suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt ylimyydylle alueelle. Tämä voi viitata siihen, että Jasmy Coin (JASMY) on ehkä pudonnut rajalle ja ainoa vaihtoehto siitä on vain ylöspäin.

Seuraava tärkeä tuki tälle japanilaiselle tokenille on 0,010 dollaria. Odotamme kolikon osuvan tälle tasolle ennen kuin se löytää uuden jalansijan. Mutta mikä tahansa noususuhdanne voi löytää merkittäviä haasteita, jotka ylittävät 0,02 dollarin rajan. Kirjoitushetkellä Jasmy Coinilla (JASMY) käytiin kauppaa 0,012 dollarilla.

Jasmy Coin (JASMY) – Onko se hyvä ostos?

On yllättävää nähdä Jasmy Coinin (JASMY) saavuttavan pohjan tällä tavalla. Se on loppujen lopuksi erittäin kunnollinen projekti, joka tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille yksinkertaisen tavan ansaita rahaa.

Vaikka löytyy muitakin hankkeita, kuten Ocean Protocol, jotka menestyvät hyvin tällä alueella, Jasmy Coin (JASMY) on edelleen hyvä vaihtoehto. Siksi nyt voisikin olla loistava vaihtoehto ostaa, varsinkin, kun se on tällä hetkellä kokonaan pohjalukemissa.