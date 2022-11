Joka kolmas britti omistaa nyt kryptoa.

Julkaisimme äskettäin artikkelin, jossa kerrotaan kuinka brittien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on tänä vuonna laskenut 82 prosenttia.

Mainitsimme kuitenkin myös, että kaikista tiedoista oli myös ruusuista kuvaa:

”(Tiedot osoittavat) krypton omistuksen ja yleisen tietoisuuden kasvu on osoitus siitä, että hirvittävästä hintakehityksestä ja äskettäisestä kiinnostuksen laskusta huolimatta krypto siirtyy yhä enemmän valtavirtaan.”

Tämän viikon teos sukeltaa hieman enemmän tähän pitkän aikavälin kasvuun VoucherCodes.co.uk:n tutkimuksen perusteella. Onneksi se on hieman positiivisempi kuin edellinen.

Yli kolmannes brittiläisistä omistaa kryptoa

34 % briteistä omistaa nyt kryptoa, mikä on tilasto, joka todella yllättää minut.

Tämä, ehkä enemmän kuin mikään muu, osoittaa missä määrin krypto on juurtunut rahoitusmarkkinoille.

Epäilemättä tähän vaikutti pandemia, kun miljoonat joutuivat koteihinsa harrastuksineen, seurusteluihin ja työmatkat peruutettuina. Sen mukana tuli runsaasti vapaa-aikaa, ja kun rahanpainattaminen käynnistettiin ja omaisuuserien hinnat nousivat nopeasti, kansaa virtasi kryptoon.

Toinen suuri sysäys on helppous, jolla ihmiset voivat nyt sijoittaa. Coinbase on nyt julkisesti listattu kryptopörssi, jotain, mitä olisi ollut uskomatonta ennustaa vielä vähän aikaa sitten.

Mutta on myös lukemattomia muita tapoja, joilla britit voivat hankkia kryptonsa. Sovellukset, kuten Revolut, eToro ja muut vastaavat, ovat tehneet Bitcoinin ostamisesta helpompaa kuin koskaan.

Sukupuolijakauma

Yksi krypton valitetuista asioista on miesten dominointi alalla.

Tämän tutkimuksen mukaan 41 % brittimiehistä omistaa kryptoa, kun naisista vain 27 % verran. Rehellisesti sanottuna tämä on paljon enemmän kuin olisin odottanut, ja 27 prosentin luku on paljon enemmän kuin joissakin muissa tutkimuksissa.

Raportoin aiemmin tänä vuonna tutkimuksesta, joka käsitteli sukupuolijakaumaa eri maissa. Tutkimus havaitsi, että 35 prosenttia kryptosijoittajista maailmanlaajuisesti on naisia, mikä on kaiken kaikkiaan vahvempi kuin maailmanlaajuisen sijoittamisen 26 prosenttia.

Samaisessa tutkimuksessa Yhdistyneen kuningaskunnan sijoittajista 35 prosenttia oli naisia – vähemmän kuin Ranskassa, joka johti kehittyneiden maiden tietä 45 prosentilla.

Mielenkiintoista on myös se, että kehitysmaat ovat sukupuolten suhteen paljon tasapainoisempia. Israelissa, Indonesiassa ja Nigeriassa on jopa enemmän naispuolisia kryptosijoittajia kuin miehiä. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että naisilla on vähemmän erilaisia vaihtoehtoja pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen.

Kryptomarkkinoilla on vielä tilaa kasvaa

Vaikka huomattava osa kansasta käyttää rahaa kryptoihin, suurin osa (66 %) ei ole vielä sijoittanut.

Tarkemmin katsottuna 48 prosenttia ei tiedä kryptosta juuri mitään. Tämä vaikuttaa pettymykseltä, mutta minusta se vain osoittaa kuinka paljon potentiaalia markkinoiden kasvulle on.

Krypto on kiistatta siirtynyt valtavirtaan viime vuosina, mutta kun puolet väestöstä ei vieläkään tiedä siitä mitään, on vielä paljon enemmän markkinaosuutta vallattavana.

Johtopäätös

Kaiken kaikkiaan vuosi on selvästikin ollut tuhoisa krypton kannalta.

Mutta tilastot – kuten 34 % briteistä, jotka omistavat kryptoa – osoittavat, kuinka pitkälle se on edennyt. Vaikka sukupuolten välinen kuilu on vielä kurottava umpeen, ja lähes puolet väestöstä ei tiedä mitään kryptosta – ja hinnat ovat laskusuunnassa – tässä on vielä joitakin myönteisiä lukemia verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen.

Lähteet