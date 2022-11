Pääkohdat

Cathie Woodin mukaan instituutiot saattavat ottaa askeleen taaksepäin kryptosta

Hän uskoo, että he sijoittavat enemmän Bitcoiniin ja Etheriin, kun he ottavat aikaa tutkia kryptotilaa.

Uskon, että hän saattaa olla liian optimistinen, että kryptoala on saanut kovan kolauksen ja siitä toipuminen voi kestää kauemmin.

Krypto on tällä hetkellä huonossa jamassa.

Viime viikkojen huolestuttavin kehityskulku – ja uskon, että olette samaa mieltä siitä, että niitä on ollut muutama – on ehkä se, mitä tämä kaikki tarkoittaa alan maineen kannalta tulevaisuudessa.

Mitkä laitokset aikovat laittaa Bitcoinia taseeseensa nyt? Mitkä eläkerahastot siirtyvät digitaalisiin varoihin? FTX:n romahdus (josta kirjoitin yksityiskohtaisesti täällä) on niin korkean profiilin ja järkyttävä, että tuntuu harhaanjohtavalta odottaa, että joku perinteiseen rahoitukseen liittyvästä muuttaisi avaruuteen. Onko vahinko korjaamaton?

Cathie Wood vihjaa institutionaaliseen vetäytymiseen

Tässä yhteydessä pidin Ark Investin perustajan Cathie Woodin viime viikolla Bloombergille antamaa haastattelua kuvaavana. Hän on jo pitkään tunnettu erittäin innostuneista näkemyksistään kaikesta Bitcoinin suhteen, ja hän jopa toisti haastattelussa luottamuksensa Bitcoinin hintaennusteeseensa, jonka hän uskoo olevan 1 miljoonan dollarin arvoinen kolikkoa kohti vuoteen 2030 mennessä.

Tämä ei ollut yllätys, eikä se ollut täysin arvaamaton. Wood on vakuuttunut siitä, että Bitcoin tulee muuttamaan makrotaloudellista maisemaa pitkällä aikavälillä. Hän on asemoitunut markkinoilla erittäin aggressiivisesti ja panostanut riskialttiisiin teknologiaosakkeisiin, Bitcoiniin ja muihin omaisuuseriin, jotka ovat kamppailleet uuteen korkoparadigmaan siirtymisen keskellä – kuten hänen lippulaiva-ETF:nsä kehitys osoittaa alla:

Minusta tuntui kuitenkin, että hänen haastattelussaan oli jotain muuta huomionarvoista. ”Uskon kuitenkin, että yksi asia, joka viivästyy, on ehkä se, että toimielimet ottavat askeleen taaksepäin ja sanovat: ’Ymmärrämmekö me todella tätä?'”, hän sanoi.

Tämä vihjaa suuresta vaarasta. Koko pandemian ajan yksi Bitcoinin nousevimmista asioista oli instituutioiden tunkeutuminen avaruuteen. Oli Tesla. Oli ETF-chat. Oli harmaan kaikki sävyt. Oli myös julkisia louhintayhtiöitä. Coinbase oli pörssissä. Ei hemmetti, jopa El Salvador julisti Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi.

Mutta nyt, kun matalakorkoinen ympäristö on päättynyt ja likviditeetti on imetty pois taloudesta, Bitcoin ja krypto kohtaavat jotain, mitä he eivät ole koskaan joutuneet kohtaamaan – taantuman laajemmassa taloudessa.

Älkäämme unohtako, että Bitcoin lanseerattiin vuonna 2009 historian suurimmille härkämarkkinoille. Sitä ei ole vielä testattu karhumaisessa makroilmastossa, ja siksi tämä kaikki on ennennäkemätöntä. Ja tätä testiä vastaan krypto on kireällä.

BlockFi, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital ja kaikki muut konkurssiin menneet yritykset, joihin FTX liittyy nyt, ovat myös maalanneet krypton niin huonoon valoon, että ei ole yllättävää kuulla analyytikoiden varoittavan institutionaalisen käyttöönoton vetäytymisestä. Eikö olisi suurempi yllätys, jos sitä ei olisi?

Optimismi

Huomautan, että Wood lisäsi, että hänen mielestään Bitcoin selviää tästä kaikesta ”ruusun tuoksuisena”. Vaikka en todellakaan menisi niin pitkälle – koko teollisuus on saamassa maineensa murskattua, jos minulta kysytään – ymmärrän mitä hän tarkoittaa.

Mutta vaikka Bitcoinilla ei ehkä ole vastapuoliriskiä, ja näin ollen se on teoriassa immuuni FTX:n kaltaisten keskitettyjen yhtiöiden romahduksille, tämä on todellinen maailma. Ja reaalimaailmassa tarvitaan keskitettyjä yrityksiä, jotta tavallinen kansalainen voisi käyttää sitä – puhumattakaan instituutioista.

Ja ennen kuin alan ahneus, holtiton vipuvaikutus, naiivi riskinhallinta ja suoranainen petos (nimiä mainitsematta) loppuvat, Bitcoin ei saa merkittävää jalansijaa valtavirran rahoitusalalla. Laitokset varovat nyt paljon enemmän investoimasta alalle niin monien korkean profiilin epäonnistumisten jälkeen. Sääntely on vahvasti kehitteillä. Tuotot eivät ole enää pilvissä.

Tämän vuoksi olen eri mieltä Woodin haastattelun myöhemmässä vaiheessa esittämästä optimistisesta sävystä:

”Ja kun (instituutiot) todella tekevät kotiläksynsä ja näkevät, mitä täällä on tapahtunut, uskon, että he siirtyvät helpommin Bitcoiniin ja ehkä Etheriin ensimmäisenä pysäkkinä, koska he ymmärtävät sitä paremmin”.

Minulle Bitcoinin ymmärtäminen paremmin liittyy myös sen ymmärtämiseen, että se jatkaa kaupankäyntiä erittäin korkean riskin omaisuuseränä, joka ei enää ole nollakorkoympäristö. Vaikka pitkän aikavälin visio voi olla, että Bitcoin on hyvämaineinen suoja inflaatiota vastaan, se ei ole tällä hetkellä siinä vaiheessa – minkä omaisuudenhoitajat ymmärtävät.

Krypto on myös jättänyt happaman maun kaikkien niiden suuhun, jotka ovat koskeneet siihen tänä vuonna. FTX on vain alan viimeisin nolo juttu, jota maailma seuraa omahyväisyyden, säälin ja inhon sekaisena. Tätä taustaa vasten koko alan maine on kärsinyt kovia kolhuja.

Ja kun korot nousevat, elinkustannuskriisi yltyy ja tiedot viittaavat edelleen talouden vaikeuksiin, kryptojuhlien jatkuminen kestää hieman kauemmin kuin Cathie luulee.