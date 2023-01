Jos uskot, että DOGE on hypetyksen arvoinen Twitterin siirryttyä Muskin omistukseen, tutustu tarkemmin Metacadeen, joka saavutti miljoonan dollarin myynnin presalen betavaiheessa

Juuri kun luulit, ettei Dogecoinin (DOGE) ympärillä voisi olla enää yhtään enempää hypeä, Elon Muskin Twitter-hankinta pisti lisää vettä myllyyn. Voisiko Musk todella sisällyttää DOGE:n Twitteriin ? Ajatus on kiehtova, ja sillä olisi vakavia (lue: positiviisia) vaikutuksia DOGE:lle.

Kaikki eivät kuitenkaan usko DOGE:n, Muskin ja hänen Twitter-hankintansa ympärillä vallitsevaan hypeen. Kun kaikki kohu laantuu, asiat voivat itse asiassa mennä päin vastoin. Musk saattaa keskittyä uudelleen Teslaan ja SpaceX:ään. Twitter saattaa menettää markkinaosuuttaan, kun Twitterin säännölliset käyttäjät jättävät alustan protestina uudelle omistajalle. DOGE:en liittyvät tutut negatiiviset piirteet ovat edelleen olemassa: rajoittamaton tokenien tarjonta, vähäinen kehitys, minimaalinen toiminnallisuus ja maksujen laajamittaisen hyväksynnän puute.

Näistä syistä monet sijoittajat tutkivat markkinoita DOGE:n ja Muskin Twitter-yrityskaupan ulkopuolella ja uskovat, että suuria mahdollisuuksia on muualla. Ja siinä Metacade tulee kuvaan mukaan. Tämä GameFi-tulokas on herättänyt markkinoilla todellista kuhinaa, sillä se on jo kerännyt miljoona euroa presalen betavaiheen aikana . Lue, miksi niin monet uskovat, että se on seuraava kryptopelaamisen sensaatio.

Mikä on Metacade?

GameFi-tulokas Metacade (MCADE) herättää paljon kiinnostusta. Alalla, jolla jotkut yritykset tasapainon. Se tarjoaa upean valikoiman futuristista metaversumia ja virtuaalipelejä ovat painottaneet liikaa ”Fi:tä” ja liian vähän ”peliä”, Metacade (MCADE) tarjoaa juuri oikean rakastettujen klassisten arcade-pelien rinnalla. Metacade (MCADE) on tällä hetkellä saatavilla edulliseen presale-hintaan ja tarjoaa täydellisen GameFi-kokemuksen.

Kuinka Metacade toimii

Metacade (MCADE) tuo yhteen kryptopelaamisen ja GameFi-alan kaikki osapuolet. Pelaajat, suunnittelijat, kehittäjät, kryptofanit ja sijoittajat rikastuvat kirjaimellisesti yhteyksistä, synergioista ja yhteisistä kokemuksista, joita Metacade (MCADE) tarjoaa. Metacade on GameFi:n Web3-yhteisön keskus, ja se toimii seuraavasti:

Lohkoketjun pelaajat voivat pitää hauskaa ja ansaita tuloja Metacaden Play2Earn-, Compete2Earn-, Create2Earn- ja Work2Earn-toiminnallisuudesta.

Suunnittelijat ja kehittäjät voivat testata, esitellä, markkinoida ja lanseerata uusia pelejä, järjestää kilpailuja, kommunikoida suoraan pelaajien ja sijoittajien kanssa sekä rekrytoida uusia työntekijöitä.

Kryptofanit ja sijoittajat voivat panostaa MCADE-tokeneihin ja hyötyä jännittävistä sijoitusmahdollisuuksista.

Metacade (MCADE) ansaitsee tuloja maksullisista peleistä, mainoksista, uusien pelien lanseerauksista, maksullisista turnauksista ja rekrytointimainoksista.

Sen lisäksi, että Metacade tarjoaa upean valikoiman uusia ja vanhoja pelejä, Metacade (MCADE) tähyää myös tulevaisuuteen Metagrants-ohjelmallaan. Tämä tulevaisuuteen suuntautuva aloite tarjoaa rahoitusta seuraavan sukupolven pelien kehittämiseen alustalla. Metacade ei siis pelkästään isännöi parhaita pelejä: se myös kehittää aktiivisesti parhaita uusia pelejä! Lisäksi osa uusista peleistä saaduista tuloista palautetaan Metacade-yhteisölle.

Valtavirta ja sosiaalinen media keskittyvät usein huonoihin uutisiin, kuten FTX:n romahdukseen, tai suuriin uutisiin, kuten Elon Muskin Twitter-yritysostoon. Se on sääli, koska se tarkoittaa, että heiltä jäävät huomiotta todella mielenkiintoiset seikat, kuten GameFin ja Metacaden (MCADE) kaltaisten yritysten valtava potentiaalinen nousu.

Pitäisikö sijoittajien valita Metacade Dogecoinin sijaan?

Tällä hetkellä kryptoalalla ei ole kovinkaan paljon valopilkkuja, mutta nouseva P2E-sektori on tässä suhteessa poikkeus. Monet analyytikot ja asiantuntijat ennustavat markkinoiden nousevan vuonna 2023, mikä antaa kryptomarkkinoille kaivattuja hyviä uutisia. Vaikka Dogecoin (DOGE) sai vauhtia Muskin Twitter-kaupan jälkimainingeissa, P2E-sektorin Metacade (MCADE) näyttää siltä, että se voisi todella tuoda markkinoille positiivista nostetta.

Metacade (MCADE) on etulyöntiasemassa myös monista muista syistä. MCADE-tokenien tarjonta on rajallista, ja ne tarjoavat enemmän toiminnallisuutta. Lisäksi Certik on auditoinut yhtiön täysin sijoittajien turvallisuuden ja varmuuden varmistamiseksi. Metacaden (MCADE) etenemissuunnitelmaan sisältyy myös sitoumus tulla DAO:ksi, mikä antaa yhteisön jäsenille hallintaoikeudet ja palkkiot heidän osallistumisestaan yhtiöön.

Kaiken kaikkiaan lopputulos on se, että sijoittamisessa on viime kädessä kyse voiton saavuttamisesta. Jälleen kerran Metacade (MCADE) on etulyöntiasemassa Dogecoiniin (DOGE) nähden. Uudet sijoittajat voivat hyötyä sijoittamisesta varhaisessa vaiheessa ja saada kannattavaa tuottoa houkuttelevasta Metacaden (MCADE) presale-hinnasta. Tilanne voi kuitenkin muuttua todella mielenkiintoiseksi vasta lanseerauksen jälkeen, ja jotkut asiantuntijat spekuloivat satakertaisilla tai jopa suuremmilla voitoilla, kun P2E todella nytkähtää liikkeelle.

Elon Musk on maailman toiseksi rikkain mies, joten ei ole yllätys, että hänen Twitter-ostoksensa ja sen jälkeiset kommenttinsa Dogecoinista (DOGE) ovat saaneet sijoittajat kiinnostumaan tästä tokenista. Ei ole kuitenkaan päivänselvää, onko DOGE todella hypen arvoinen.

DOGE vai MCADE: lopputulos

Kuten kaikki, mitä Elon Musk sanoo ja tekee, myös hänen Twitter-hankinta aiheutti mediakohun, mukaan lukien tarinat Dogecoinista (DOGE). Mutta kun tilanne on rauhoittunut, DOGE:n hinta osoittaa yhä vain pientä nousua Twitterin haltuunoton jälkeen. Kaiken DOGE-hypen lisäksi fiksut sijoittajat seuraavat sen sijaan tarkemmin Metacadea (MCADE), erityisesti sen vaikuttavan presale-tuloksen valossa.

Sinun on kuitenkin oltava nopea, jos haluat päästä osalliseksi tästä. Metacaden (MCADE) presalen ensimmäinen vaihe on lähes loppuunmyyty, joten toimi nyt ostaaksesi parhaaseen hintaan .