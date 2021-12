Kadenan livehinta on tänään 11,76 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 62,5 miljoonaa dollaria. Ainutlaatuinen token on noussut 13,62 % viimeisen 24 tunnin aikana. Tässä on parhaat paikat ostaa Kadena nyt – se voi olla loistava sijoitus.

Kadenalla on ainoa skaalautuva kerroksen 1 PoW-lohkoketju sekä Pact, turvallisin älykäs sopimuskieli. Kadenan virallisen verkkosivuston mukaan Pact tekee turvallisempien älykkäiden sopimusten suunnittelusta vaivatonta, olitpa kirjoittamassa ensimmäistä sopimusta tai käynnistämässä viidennenkymmenennen dApp-sovellusta. Tunnistamalla virheet automaattisesti Pact vapauttaa sinut Ethereumin ja muiden vaarallisten alustojen hyväksikäytöstä. Kadenan loi kaksi pseudonyymiä entiteettiä. Heidän sanotaan luoneen JP Morganin ensimmäisen lohkoketjun. Yksi heistä oli SEC:n ensimmäisen kryptokomitean tekninen johtaja.

Ennen kuin päätät sijoittaa Kadenaan, tee markkinatutkimusta. Jos otat sijoitusneuvoja, tee se suolalla.

Wallet Investor ennustaa, että Kadenan hinta on ensi vuonna tällä kertaa 30 dollaria, mikä on yli kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Yhden vuoden ansaintapotentiaali on 154 %. Viiden vuoden kuluttua Kadenan arvo on 107,6 dollaria.

All @kadena_io NFTs will support sales in any fungible token 🙂 along with the first standard to actually capture sale mechanics (via native trustless escrow in Pact, natch) ensuring that royalties are enforced no matter what chain you're on. More details very soon pic.twitter.com/ekvFsaBGA9

— Stuart Popejoy (@SirLensALot) December 1, 2021