Kadena on nousussa Binanceen listautumisensa jälkeen.

Voitonotto on käynnistänyt pienen korjauksen, mutta yleinen vauhti on nousujohteinen.

Kadenan ydinmittarit alustan lohkoketjuna ovat sen vahvuuden takana.

Kadena ( KDA ) on yksi tämän päivän parhaista suoriutujista ja on tällä hetkellä yli 14 % verran nousussa. Tämä on seurausta uutisista, joiden mukaan KDA-token on nyt listattu Binancessa , volyymiltaan maailman suurimmassa pörssissä.

Binanceen listautuminen on iso juttu, koska se avaa Kadenan entistä laajemmalle sijoittajajoukolle. Tämä tarkoittaa suurempia määriä ja suurempaa kysyntää, kun raha virtaa takaisin kryptomarkkinoille.

Kuitenkaan taustalla ei ole ainoastaan Binance-ohjattu pumppaus, joka tekee Kadenasta kannattavan sijoituksen. Kadena on yksi alhaisimpien maksujen alustan lohkoketjuista ja skaalautuu hyvin. Kadena on myös yksi markkinoiden turvallisimmista alustalohkoketjuista, koska Bitcoinin tapaan, se toimii Proof-of-Work -algoritmilla. Tämä tekee siitä täydellisen yrityksille, jotka haluavat rakentaa kehittyneitä rahoitusratkaisuja, jotka vaativat korkeaa turvallisuustasoa.

Mielenkiintoista on, että vaikka Proof-of-Work on saanut viime aikoina paljon huonoa huomiota energiankulutuksensa vuoksi, Kadenalla ei ole tätä ongelmaa. Tämä johtuu siitä, että Kadena Proof-of-Work -algoritmissa kustannukset eivät nouse käytön myötä. Tämä auttaa sitä yhdistämään PoW:n turvallisuuden tehokkuuteen, jonka muut lohkoketjut saavat Proof-of-Stakesta.

Tämä on yksi suurimmista tekijöistä, joka on vaikuttanut Kadenan käyttöönottoon ja hintojen nousuun viimeisen vuoden aikana.

Kadenan nousu laukaisi korjauksen

Lähde: TradingView

Tunteja ennen Binanceen listautumista, Kadenan hinta nousi hurjasti. Muutamaa tuntia myöhemmin hinta lähti korjausliikkeeseen, kun treidaajat ottivat voitot kotiin, odottaessaan uutisten jälkeistä polkumyyntiä.

Härät näyttävät kuitenkin saavan hallintansa takaisin, mikä on osoitus siitä, että sijoittajat ostavat edelleen Kadenaa, odottaen vielä suurempia voittoja. Kun Bitcoinin vastus on nyt yli 40 000 dollaria, Kadena voisi helposti testata uudelleen viikon korkeimman, 8,30 dollarin.

Yhteenveto

Kadenaa pumpattiin Binance-listauksen jälkeen. Vaikka hinta on sittemmin laskenut voitonkeräyksen vuoksi, se näyttää jälleen tasaantuvan. Tämä osoittaa, että pohjakysyntä on vahvaa, hinnanotosta huolimatta.