FTX:llä on kätensä monissa poteissa. Tämä ulottuu myös politiikkaan.

”Sinulta loppuu melko nopeasti todella tehokkaat tavat tehdä itsestäsi onnellisempi käyttämällä rahaa”, FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on sanonut aiemmin. ”En halua jahtia.”

Bankman-Freid ei ehkä halua hienoja leluja, mutta hän haluaa vaikuttaa maailmaan, ja tämä on osittain näkynyt useissa poliittisissa lahjoituksissa. Kukaan ei ole näkyvämpi kuin Joe Biden, jonka nykyinen presidentti sai 5,2 miljoonaa dollaria Bankman-Friediltä vuoden 2020 presidentinvaalien aikana.

Yhteensä hän on tähän mennessä antanut yli 21 miljoonaa dollaria rahoistaan useille demokraattien ehdokkaille ja demokraattien kannattajille.

Entä vuoden 2024 vaalit? Bankman-Fried sanoo voivansa käyttää jopa miljardi dollaria ehdokkaista (ei puolueesta) riippuen, ja katto on todennäköisesti ”100 miljoonan dollarin yläpuolella”.

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022