Tahinis Restaurantsin omistaja, Aly Hamam, jakoi "salaisuutensa" kanadalaisten poliitikkojen kanssa pysyvän rahoituskomitean budjettia edeltävän kuulemisen aikana.

Kanadalainen poliitikko ja konservatiivien johtajaehdokas, Pierre Poilievre, ei ehkä ole maksanut lounastaan Tahinis-ravintoloissa Bitcoinilla (BTC), koska omistajan mukaan huonot kryptoverotuslait ovat tehneet heistä haluttomia hyväksymään kryptomaksuja.

Poilievre, joka haluaa tulla Kanadan seuraavaksi pääministeriksi, voisi auttaa kanadalaisia yrityksiä tekemään juuri sen. Ja hän sanoi sen maanantaina julkaisemassaan twiitissä , joka on myös linjassa hänen toisen suuren suunnitelmansa kanssa – antaa ihmisille takaisin "vapautensa" ja tehdä Kanadasta maailman "lohkoketju-pääkaupunki".

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

