Kavan Ethereum-yhteisketjun Alpha-testiverkko oli erittäin onnistunut. Se tuotti vajaat 400 000 lohkoa ja käsitteli yli 162 500 EVM-tapahtumaa yli 12 000 lompakko-osoitteen välillä ilman seisokkeja, Kava kirjoitti tänään Mediumissa.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää kaikki tiedot Kavasta: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa Kava nyt.

Parhaat paikat ostaa Kava nyt

Mikä on Kava?

Kava on Layer-1-lohkoketju, jossa yhdistyvät Ethereumin kehittäjävoima Cosmosin nopeuteen ja yhteentoimivuuteen. Se käyttää kehittäjien optimoimaa yhteisketju-arkkitehtuuria.

Cosmos-yhteisketju mahdollistaa salamannopean Tendermint-konsensusmoottorin ja IBC:n (Inter Blockchain Communication), kun taas Ethereum-yhteisketju mahdollistaa tuen EVM-älysopimuksille.

Kääntäjämoduuli yhdistää nämä kaksi rinnakkaisketjua, jolloin ne voivat toimia saumattomasti. Kava on yhdistänyt kaksi eniten käytettyä blockchain-kehitysympäristöä yhdeksi skaalautuvaksi verkkoksi.

KAVA-token on Kava-verkoston alkuperäinen hallinto- ja hyödyllisyystoken. Validaattorit voivat panostaa sen tai delegoida sitä solmuille.

Pitäisikö Kava ostaa tänään?

Kava saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita hintaennusteita johtavilta analyytikoilta ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Kava – hintaennuste

CryptoNewsz ennustaa Kava.io-hinnan nousevan tänä vuonna keskimäärin 4,89 dollarista 9,13 dollariin, mikä on lähes 100 % nousu. Vuonna 2023 Kava käy kauppaa 10–12 dollarin välillä. Korkein, johon se voi mennä tänä vuonna on 12,81 dollaria.

Vuonna 2024 CryptoNewsz odottaa nousuvauhtia. Kava aloittaa vuoden noin 12 dollarilla ja saattaa saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksen, vajaat 15 dollaria.

Kava sosiaalisessa mediassa