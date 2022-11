Kiinan keskuspankin pääjohtaja kertoi tällä viikolla kehitteillä olevasta kansallisesta valuutasta

Nimettömyys ja yksityisyys turvataan, hän väittää

Analyytikkomme Dan Ashmore ei ole niin varma, uskoen, että digitaaliset valuutat ovat mahdollisesti hyvin dystooppisia

Tämän sanottuaan syntyvällä konseptilla on myös etuja

Mutta koska Kiina on suunnannäyttäjä, on selvää huolta siitä, miltä lopputulos näyttää.

Kiina on eturintamassa valtion tukemien kryptovaluuttojen, niin sanottujen CBDC:iden (keskuspankkien digitaaliset valuutat), käytön suhteen.

Vaikka teknologista innovaatiota on syytä ylistää, siihen liittyy joitakin hyvin pahaenteisiä huolenaiheita. Ja tuntuu siltä, että ne hiipivät yhä lähemmäksi.

Huoli hallinnasta

Kiinan keskuspankin pääjohtaja, Yi Gang, keskusteli hiljattain Hongkongin Fintech Week -tapahtumassa siitä, miten pitkälle kansallinen digitaalinen valuutta on edennyt. Vaikka hän vakuutti, että ”yksityisyyden suoja on yksi tärkeimmistä asioista esityslistalla”, todellisuudessa Kiinan valtio saa tällä ennennäkemätöntä valtaa kansalaisiinsa nähden – ei sillä, että sitä olisi alun perin puuttunutkaan.

Kansalliset valuutat tarkoittavat nimittäin sitä, että lompakot (jotka vastaavat pankkitilejä) voidaan jäädyttää yhdellä napin painalluksella. Mikä vielä pahempaa, ne voidaan tyhjentää. Vaikutukset ovat loputtomat.

Hallitus voisi esimerkiksi ottaa käyttöön automaattisen verojärjestelmän, jossa varat tyhjennetään joka vuosi. Tai ehkä jonkinlainen sakkojärjestelmä. Sosiaalinen luottojärjestelmä, joka on kehitteillä oleva kansallinen luottoluokitus ja samalla musta lista, voitaisiin myös integroida kansalliseen valuuttaan. Luottojärjestelmän avulla seurataan yksityishenkilöiden ja yritysten luotettavuutta, joten onko niin järjetöntä ajatella, että sen avulla voitaisiin ottaa käyttöön taloudellisia rangaistuksia tai palkkioita?

Kirjoitin useista huolenaiheista tämän vuoden huhtikuussa, kun keskityin Bahaman hiekkadollariin. Vaikka se on edelleen huolestuttavaa, Kiinan valtion hallinnon historia sekä talouden koko tarkoittaa sitä, että se on eri tasolla ja siten huomattavasti helpompaa kuvitella dystooppinen tulevaisuus.

Miten kiinalainen CBDC toimii?

Huolien lisäksi on kiehtovaa lukea siitä, miten ne toimivat – ellei jopa pelottavaa. Yi antoi jonkinlaisen käsityksen siitä, miten sitä kehitetään.

Hänen mukaansa anonymiteetti suojattaisiin kaksitasoisen maksujärjestelmän avulla. Ensimmäisellä tasolla keskuspankki tarjoaa operaattoreille juania, mutta käsittelee vain laitosten välistä tietoa. Toisella tasolla operaattorit (jotka kaikki ovat valtuutettuja) keräävät vain ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä valuutan vaihtamiseksi ja kierrättämiseksi yksittäisille kansalaisille.

Yi meni vielä pidemmälle ja lupasi, että tiedot salataan ja että arkaluonteisia henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Vielä merkittävämpää on, että tiettyyn tasoon asti tapahtuvat maksutapahtumat sallitaan täysin nimettöminä.

Tämä vaikuttaa ehdottomasti lupaavalta. Jälleen kerran todisteet ja historia eivät kuitenkaan ole Kiinan valtion puolella. Tutkiessani tarkemmin Yin lainauksia hän varoitti, että anonymiteettiä on pidettävä silmällä:

”Ymmärrämme, että nimettömyys ja läpinäkyvyys eivät ole mustavalkoisia, ja monia vivahteita on punnittava huolellisesti. Erityisesti meidän on löydettävä tarkka tasapaino yksilön yksityisyyden suojaamisen ja laittoman toiminnan torjunnan välillä.”

Tämä tasapaino onkin raja, jota on joskus vaikea saavuttaa kryptovaluutoissa. Juuri äskettäin kirjoitin hajauttamisen vaaroista, mutta tässä tapauksessa se on enemmänkin keskittämisen vaara.

Monille CBDC:t ovat uskomattoman dystooppisia. Ilmeisesti olettaen, että olet lukenut tämän artikkelin tähän asti, ymmärrän täysin, kuinka näin voi olla – ja kaiken kaikkiaan olen huolissani siitä, miltä tämä voisi näyttää tietyissä osavaltioissa.

Toisaalta CBDC:llä ja lohkoketjuteknologialla on etuja. Tehokkuus, alhaisemmat maksut, suurempi nopeus ja parempi saavutettavuus ovat kaikki vahvoja kannattajia. Mutta vaarat ovat erittäin suuret. Luulen, että meidän kaikkien on odotettava ja katsottava, mitä tapahtuu, mutta tällä hetkellä Kiina näyttää johtavan tietä – enkä ole varma siitä, että se on hyvä asia.