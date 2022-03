CitaDAO (KNIGHT) , johtava kiinteistöalan DeFi-ekosysteemi, on ilmoittanut aikovansa listata alkuperäisen tokeninsa, KNIGHTin, MEXC-pörssissä. Listautumisen odotetaan lisäävän kolikon näkyvyyttä pitkällä aikavälillä. Mutta kannattaisiko se oikeasti ostaa? Analyysi alla, mutta ensin muutamia merkittäviä kohokohtia:

KNIGHT-listaus MEXC:ssä alkaa 16. maaliskuuta.

MEXC on yksi suurimmista pörsseistä, jolla on yli 6 miljoonaa käyttäjää.

KNIGHTin odotetaan näkevän kunnollisen nousun, kun listaus on valmis.

Tietolähde: Tradingview

CitaDAO (KNIGHT) – Tokenomiikka ja perusteet

Lohkoketju-teknologian soveltaminen kiinteistöihin on asia, jolla on paljon potentiaalia. Olemme nähneet useita projekteja käynnistyneen tällä markkinarakoalueella, mutta CitaDAO (KNIGHT) on todella nousussa.

Itse asiassa projekti julkaisi äskettäin Genesis-sovelluksen nimeltä Real Estate On-Chain. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat panostaa stabiileja kolikoita kiinteistöprotokollan puitteissa, joita voidaan sitten käyttää kiinteistöihin sijoittamiseen. Mutta listaus MEXC:ssä tulee olemaan valtava.

Kuten aina, kun kolikot listataan suurissa pörsseissä, niiden arvot tyypillisesti nousevat. Emme odota CitaDAO:n (KNIGHT) olevan näistä erilainen. Loppujen lopuksi MEXC on alusta, jolla on lähes 6 miljoonaa käyttäjää. Kirjoitushetkellä CitaDAO (KNIGHT) kävi kauppaa 0,04857 dollarissa, käytännössä ennallaan viimeisen 24 tunnin aikana. Kolikko perustuu myös Ethereum-verkkoon.

Miksi CitaDAO (KNIGHT) voisi olla hyvä sijoitus?

Lohkoketju-ekosysteemin kiinteistöprojektit alkavat saada suosiota. Mutta monet asiantuntijat ovat väittäneet, että DAO:t tarjoavat parhaan tavan integroida kiinteistöt hajautettuun ekosysteemiin.

CitaDAO (KNIGHT) todennäköisesti jatkaa kasvuaan, kun se saa lisää näkyvyyttä listaustensa kautta. Sellaisenaan se on hyvä omaisuus, joka kannattaa hankkia nyt, varsinkin kun otetaan huomioon, että sillä on hyvin paljon tilaa kasvaa.