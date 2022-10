Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on määrännyt Kim Kardashianille 1,26 miljoonan dollarin sakot kryptovaluuttahuijauksen ehdottoman häpeämättömästä mainostamisesta hänen Instagram-seuraajilleen – joita on yli 250 miljoonaa.

Hän on myös suostunut olemaan mainostamatta kryptovaluuttoja seuraavien kolmen vuoden aikana. Järkyttävää kuitenkin on se, että hänen asianajajansa saivat tahtonsa eikä hänen tarvitse myöntää mitään väärinkäytöksiä.

Ratkaisu on todella ärsyttänyt minua, joten aion saada ärsytyksen pois rinnaltani.

Mitä tapahtui?

Tapaus sattui heinäkuussa 2021, kun Kardashian julkaisi alla olevan kuvan Instagramiinsa.

Ethereum Max – ei pidä sekoittaa Ethereumiin – on (oli?) epäselvä kryptovaluuttatoken, joka nousi valtavasti Kardashianin postauksen myötä. On kova houkutus käyttää tässä sanaa huijaus, mutta sen sijaan olen ystävällinen ja sanon sen sijaan ”arvoton”.

Kartoitin tokenin hintatoimintaa Kardashianin kampanjan jälkeen. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten tässä:

Kävi ilmi, että Kardashianin mainostama ”kryptovaluutta” lanseerattiin vain kuukautta ennen hänen julkaisuaan, ja hänelle maksettiin 250 000 dollaria sen mainostamisesta Instagramissa.

Viikon sisällä Kardashianin postauksesta se laski 70 prosenttia. Kuukaudessa se laski yli 90 prosenttia. Ei mennyt kauaakaan, kun se meni käytännössä nollaan. Surullista.

Kim Kardashian on saalistaja

Voin pahoin, kun luen hänen viestiään vielä kahdeksantoista kuukauden kuluttua. Kardashian käytti seuraajiaan hyväkseen rahan takia, ja siinä käytetty kieli on vastenmielistä. ”Jaan sen, mitä ystäväni kertoivat minulle muutama minuutti sitten” – Joopa joo, ystäväni sujauttavat minulle alvariinsa 250 tonnia, jotta voin tehdä postauksia Instagramiin, Kim.

Valtava osa Kardashianin seuraajista on alaikäisiä. Vielä suurempi osa jumaloi häntä. Hän antoi hyväksynnän Ponzi-suunnitelman ulkonäölle – kuuluisan Ethereumin kopiointiin ja liittämiseen.

Kolikon nimettömät perustajat käyttivät tilaisuuttaan – kuten olikin suunniteltu, epäillään – ja heittäytyivät heti Kardashianin ilmoituksen houkuttelemiin herkkäuskoisiin ostajiin.

On mahdotonta tietää kuinka moni seuraaja menetti rahaa Kardashianin viestin vuoksi. Itse asiassa en halua tietää, maailmassa on jo paljon huonoja uutisia. Tiedämme, että jokainen dollari, jonka jokainen seuraaja laittoi kyseiseen kolikkoon, on nyt lähellä nollaa. Kun tokenin arvo oli laskenut 98 % tammikuussa, Kardashiania seuraavien sijoittajien sijoitusten jälkeen, hänet haastettiin oikeuteen.

Kuinka paljon Kim sai sakkoja?

On selvää, että Kimin teko oli uskomattoman laitonta. Et voi pitää maksettua huijausilmoitusta henkilökohtaisena suosituksena.

Joten SEC otti yhteyttä. Valitettavasti, koska Kim on rikas ja kuuluisa – kuten näillä asioilla on tapana mennä Yhdysvalloissa – hän sai hädin tuskin mitään siitä. Hän sai 1,26 miljoonan dollarin arvoiset sakot. Minusta tämä ei ole lähelläkään ansaittua rangaistuksen tasoa, kun otetaan huomioon hyväksikäytön häpeättömyys, ahneus ja kylmäsydämisyys.

Kardashianin omaisuuden arvioidaan olevan 1,8 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa sitä, että sakko vastaa 0,07 prosenttia hänen nettovarallisuudestaan. Vastaapa tähän – kerro nettovarallisuutesi 0,07 prosentilla. Riittääkö tämä luku saada sinut toistamaan rikosta? Todellisuudessa se on vielä vähemmän – se on todella miljoonan dollarin sakko ja hänen maksamansa 250 000 dollarin palautus.

Hän ei myöskään ole joutunut myöntämään minkäänlaista väärinkäytöstä. Hänen on kuitenkin vastustettava kiusausta mainostaa tällaisia huijauksia uudelleen seuraavan kolmen vuoden ajan. En ymmärrä, kuinka ihmiset voivat idolisoivat jotakuta tällä tavoin.

Otin yhteyttä Kimiin viime vuonna (kuvakaappaus yllä), kun tokenin arvo laski 92 % saadakseni häneltä kommentteja. Hän ei ole vielä vastannut. Ehkäpä jos hän ei olisi ghostannut minua, häntä ei olisi haastettu oikeuteen kuusi kuukautta myöhemmin…

Kardashian-brändi on kaikkialla läsnä, tehokas Z-sukupolven rahantekokone. Tämä tapaus ei vaikuta asioihin ollenkaan ja se on jo harjattu maton alle. Mutta en todellakaan ymmärrä; julkkiksia on tuomittu paljon vähemmästä kuin tämä.

Kuinka pahaa kuningatar Kim teki?

Älä erehdy – tämä on rahan varastamista hänen viattomilta seuraajilta. Ymmärtäisin edes jonkin verran, jos hänelle maksettaisiin omaisuuksia, mutta mitä 250 000 dollaria on Kimin kaltaiselle miljardöörille?

Kun puhuin tästä perheeni WhatsApp-ryhmässä, siskoni (Gen Z) ryhtyi puolustamaan Kimiä.

”Hän on niin vaikutusvaltainen ja saavuttanut enemmän kuin useimmat ihmiset”

”Hän on niin lahjakas yrittäjä”

“Älä ole niin dramaattinen”

Tämä näyttää olevan useimpien ihmisten puolustus. Ja kyllä, olen samaa mieltä – hän on rikas, vaikutusvaltainen ja törkeän menestynyt. Ja välittääkö hän siitä, että kukaan minun kaltaiseni huutelee hänestä Internetissä? Ei, hän ei tietenkään välitä.

Mutta en sano, etteikö hän menestyisi. Se on merkityksetöntä. Jos mikään, se pahentaa sitä, kuinka paha hänen rikoksensa on. Hän tiesi, kuinka vaikutuksenalaisena hänen seuraajansa olivat ja kuinka vaikutusvaltainen hän oli. Nopea 250 000 dollarin sekki oli kaikki mitä hän tarvitsi saadakseen ne kaikki ulos.

Mitä tulee dramaattisuuteen? No, kyllä – kun kirjoitan tätä, se voi olla oikea pointti. Mutta yksittäisiä tarinoita ihmisistä, jotka investoivat tähän ”kryptovaluuttaan”, koska Kim valehteli ja sanoi, että hän ja hänen ystävänsä olivat mukana siinä – vain menettääkseen jokaisen pennin ja ymmärtääkseen, että Kimille oli itse asiassa maksettu eikä ollut koskaan kuullutkaan kryptovaluutasta, puhumattakaan siihen sijoittamisesta – on musertavaa luettavaa.

Olen valmis lyömään vetoa, että nuo ihmiset eivät tuntisi samoin, jos heidän tyttärensä, heidän poikansa tai ystävänsä menettäisivät paloja säästöistään, yliopistorahastostaan tai kovalla työllä ansaitusta rahoistaan, koska heidän ”idolinsa” valehteli heille.

Ainoa petollisempi asia kuin Ethereum Max on illuusio siitä, että Kim Kardashian välittää muista kuin itsestään.

Kim, häpeä.