"Rikas isä, köyhä isä " -kirjailija, Robert Kiyosaki, sanoo olevansa valmis lisäämään Bitcoin-osuuksiaan, jos sen lasku johdattaisi sen arvon aina noin 20 000 dollariin saakka.

Myydyin kirjailija, joka on yksi merkittävimmistä kryptovaluutan kannattajista, sanoi tämän maanantaina, härkien taistellessa pitääkseen hinnat yli 34 000 dollarissa.

Bitcoin on kuitenkin pudonnut alimmilleen 33 600 dollariin päivänsisäisissä kaupoissa. Kyseinen jyrkkä myynti oli seurausta julman viikon jälkeen, jolloin sen arvo putosi alle 40 000 ja 37 300 dollarin tukitasojen.

Kiyosakin mukaan uusi taantuma, joka lisäisi tappioita, olisi "hyvä uutinen". Hänen mukaansa tämä tarjoaisi ostomahdollisuuden, jota hän pyrkii hyödyntämään.

"Tulosi ansaitset ostaessasi, et myydessäsi", hän mainitsi "Words of Wisdom" -tviitissään.

Yhdysvaltalainen liikemies ja Rich Global LLC:n perustaja paljasti, että hän osti Bitcoinia kahdesti aiemmin – Bitcoin arvo oli tuolloin noin 6 000 dollaria ja sitten 9 000 dollaria.

"Aion ostaa lisää, jos ja kun Bitcoin testaa 20 000 dollaria", hän lisäsi ja luotti markkinoiden optimistiseen näkemykseen.

Sijoittaja on aiemmin selittänyt epäluottamustaan vanhaan rahoitusjärjestelmään ennustaen Yhdysvaltain dollarin romahtamista.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022