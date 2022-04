KNC on Kyber Networkin token, joka laajennettiin kymmeneen eri lohkoketjuun, integroitiin Uniswap v3:een ja osallistui Avalanchen uuteen kehittäjäkannustimeen. Tämä johti eilen Kyber Networkin KNC-tokenin 50 % hinnan nousuun.

Se jatkoi nousuaan tänään ja kasvoi noin 17 % tätä kirjoitettaessa. Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Kyber Networkista ja KNC:stä, mukaan lukien kannattaako se ostaa KNC ja mistä voit halutessasi ostaa.

Parhaat paikat ostaa KNC nyt

Koska KNC on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa KNC nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi KNC -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien KNC -kolikot.

Mikä on KNC?

KNC on Kyber Networkin token. Se on likviditeettiprotokollien keskus, joka kokoaa likviditeetin eri lähteistä, tarjotakseen turvallisia ja välittömiä tapahtumia, missä tahansa hajautetussa sovelluksessa (DApp).

Kyber Networkin päätavoitteena on mahdollistaa DeFi DAppsien, hajautettujen keskusten (DEX) ja muiden käyttäjien helppo pääsy likviditeettipooliin, jotka tarjoavat parhaat hinnat.

Kaikki Kyberin tapahtumat ovat ketjussa, mikä tarkoittaa, että ne voidaan helposti tarkistaa millä tahansa Ethereum-lohkon tutkijalla.

Projektit voivat rakentaa Kyberin päälle hyödyntääkseen kaikkia protokollan tarjoamia palveluita, kuten tokenien välitöntä tilitystä, likviditeetin yhdistämistä ja mukautettavaa liiketoimintamallia.

Kyber pyrkii ratkaisemaan hajautetun rahoitusteollisuuden (DeFi) likviditeettiongelman antamalla kehittäjille mahdollisuuden rakentaa tuotteita ja palveluita, tarvitsematta huolehtia likviditeetistä erilaisiin tarpeisiin.

Pitäisikö KNC ostaa tänään?

KNC voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina vastaan maalaisjärjellä.

KNC – hintaennuste

Wallet Investor odottaa pitkän aikavälin kasvua; tarkemmin sanottuna 9,20 dollariin huhtikuuhun 2027 mennessä. Viiden vuoden sijoitus tuottaa siten noin + 250 % tuloja. Jos sijoitat siihen nyt 100 dollaria, sinulla saattaa olla 350 dollaria vuonna 2027.

